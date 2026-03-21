La previa del Casademont Zaragoza-San Pablo Burgos: entre la vida y la muerte

Ya no hay red, ni excusas, ni paños calientes, ni margen de ningún tipo. Llegados a este punto es ganar sí o también. Por el momento de forma, por la racha, por el rival, por el escenario (un Príncipe Felipe dócil con los visitantes) y por todo lo que se juega el Casademont Zaragoza. Nada menos que la permanencia, pero también la superviviencia del proyecto en todos sus estratos y no tirar por la borda todo lo que desde 2002 ha costado tanto construir. Y da la sensación de que hay muchas personas que todavía no son conscientes de todo lo que está en juego.

Aunque para Joan Plaza el duelo frente al Recoletas San Pablo Burgos de esta noche (21.00 horas) no es una final, en parte se podría considerar que sí. No será definitivo con once duelos todavía por delante de Liga, pero sí definitorio. No marcará la salvación matemática, pero sí que el golpe moral de otra derrota ante un rival directísimo por la salvación y en casa sería un mazazo de proporciones bíblicas para un equipo deshecho mentalmente y al que le cuesta Dios y ayuda ganar. Igual que un triunfo sería esa tan ansiada liberación moral que tanto necesita.

El Casademont Zaragoza recibe a un adversario que hasta hace un mes estaba a tres victorias en la clasificación y que ahora le ha igualado. Y no solo hay que contar con las implicaciones resultadistas que ello conlleva, también las anímicas. Uno va con la flecha para arriba y con tres victorias en sus cuatro últimos encuentros y el otro, el Casademont, no gana ni a tiros y suma ocho derrotas consecutivas en Liga Endesa, su peor racha de la historia.

Aquel colchón de tres triunfos y la sola posibilidad de luchar por el descenso ha pasado de lejana a ser el presente inmediato de un Casademont que debe sacar la rasmia, el orgullo y el duelo ante el San Pablo Burgos de Porfirio Fisac, gran conocedor de cómo es el Príncipe Felipe en las buenas... y también en las malas.

Y la reacción del conjunto burgalés está hecha a su imagen y semejanza, con sus señas de identidad, y sabiendo que donde no llega el baloncesto, ni el presupuesto ni la calidad individual, llegan el orgullo y el corazón. Y a eso se tiene que agarrar también el Casademont. Apeló Joan Plaza a la unidad y solo mediante una tregua de dos horas en el Príncipe Felipe será posible romper la racha, ganar a un rival directo y volver a coger un partido de distancia con el descenso, al que incluso se podría caer en caso de derrota y un triunfo del Morabanc Andorra. Y ahí el miedo sería demasiado real.

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En el apartado físico, el Casademont tendrá a todos disponibles, mientras que en el San Pablo Burgos no estará Jackson, pero sí Dani Díez y Leo Meindl.