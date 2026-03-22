Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Estoy más contento con los entrenamientos que con este partido"

Algo similar a un trámite considera Carlos Cantero que ha sido el duelo entre el Casademont y el Gran Canaria, un duelo en el que no ha podido sacar demasiadas conclusiones. "En cierto modo ha sido lo esperado y no se ha salido demasiado del guion. La idea era centrarnos en nosotras, mantener el foco y evitar relajaciones. Ha habido algunos momentos normales y entendibles por el tipo de rival que teníamos delante, pero, en general, el choque ha seguido el guion previsto. A nivel competitivo no nos ha servido demasiado, ha sido más un partido de entrenamiento", analizó el técnico.

Sin embargo, el madrileño sí que cree que para la plantilla ha podido servir para más. "Ha sido útil en otros aspectos: en porcentajes, en que cada jugadora vea el lado positivo de su actuación y en la gestión de cargas", comentó. La que no jugó fue Merritt Hempe: "El último partido con su selección ya no jugó, así que hay que tener cuidado con los temas musculares. Es simplemente una cuestión de precaución y de seguir la progresión positiva de su recuperación".

Cantero valoró cómo cree que llega el equipo a la Copa de la Reina: "El calendario es así y la Copa es la competición que más incertidumbre me genera, porque venimos de un parón en el que las jugadoras han estado con sus selecciones. Aun así, estoy muy contento con los dos entrenamientos que hemos hecho con el equipo completo, por ritmo e intensidad. De hecho, estoy más contento con los entrenamientos que con el partido de hoy en cuanto a intensidad, pero en general llegamos bien. Veo al equipo muy centrado. Las jugadoras son muy conscientes de lo que viene ahora y también de lo que viene más adelante. Estamos muy centradas en este tipo de competiciones", valoró.

El IDK

El rival será en cuartos, el próximo jueves, será el IDK. "Es un rival muy bueno. Los equipos vascos siempre cuestan. Además, tienen mucha tradición en la Copa y ahora mismo no recuerdo un mal papel de un equipo vasco en esta competición. Son equipos peligrosos porque van a por todas. No tienen nada que perder si caen eliminados, y eso les da valentía y ese estrés positivo por intentar dar la sorpresa y eliminar a uno de los grandes.Tienen jugadoras con puntos, empezaron muy bien la temporada y luego les ha costado un poco más, pero los dos partidos que hemos jugado contra ellas nos han exigido bastante", explicó el entrenador del Casademont