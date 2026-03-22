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Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza-Gran Canaria, en directo: así va el regreso de las chicas al Príncipe Felipe

Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido en el retorno del equipo femenino a la competición

Hermosa, encerrada por la defensa canaria durante el duelo en el Felipe

Hermosa, encerrada por la defensa canaria durante el duelo en el Felipe / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Cuántas ganas había de que el Casademont Zaragoza femenino volviera a la competición. Cómo hace disfrutar este equipo y cuánto se le echa de menos. Pues, tras el parón internacional, ya está aquí. En nada llega la Copa de la Reina, la ansiada Final Six de la Euroliga ya se divisa a lo lejos y luego vendrán los playoffs de la Liga. Casi nada. Un huracán de partidos, la mayoría tremendos, que dará el pistoletazo de salida con el que, curiosamente, apunta a ser el más sencillo de todos. Porque el débil y confuso Gran Canaria se va a presentar en el Príncipe Felipe como perfecto convidado de piedra en lo que, si no hay una sorpresa mayúscula, será una puesta a punto y poco más que un entrenamiento con público para un Casademont. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido:

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