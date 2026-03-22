El Casademont Zaragoza-Gran Canaria, en directo: así va el regreso de las chicas al Príncipe Felipe

Cuántas ganas había de que el Casademont Zaragoza femenino volviera a la competición. Cómo hace disfrutar este equipo y cuánto se le echa de menos. Pues, tras el parón internacional, ya está aquí. En nada llega la Copa de la Reina, la ansiada Final Six de la Euroliga ya se divisa a lo lejos y luego vendrán los playoffs de la Liga. Casi nada. Un huracán de partidos, la mayoría tremendos, que dará el pistoletazo de salida con el que, curiosamente, apunta a ser el más sencillo de todos. Porque el débil y confuso Gran Canaria se va a presentar en el Príncipe Felipe como perfecto convidado de piedra en lo que, si no hay una sorpresa mayúscula, será una puesta a punto y poco más que un entrenamiento con público para un Casademont. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido:

Triiiiple de Pueyoo. 50-21. Vaya cómo han reaccionado. 13-0 de parcial

2+1 de Bankolé. 45-21

Triple de Fingall. 40-21

Buenos minutos ahora de las canarias. 37-21. Tiempo muerto de Cantero, enfadadísimo. Acusa a sus jugadoras de falta de intensidad. "Sed profesionales", les dice a sus jugadoras

Gueye está haciendo mucho daño por dentro. 35-14. 5 para el descanso

Rompe el parcial Ndiaye. 31-14

Triple ahora de Gueye. 31-12

Triiipleee Vorackova. 28-12. El parcial es de 15-0

Se han quedado ancladas las canarias en el 12. 25-12 a falta de ocho para el descanso