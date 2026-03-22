En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Gran Canaria, en directo: así va el regreso de las chicas al Príncipe Felipe
Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido en el retorno del equipo femenino a la competición
Cuántas ganas había de que el Casademont Zaragoza femenino volviera a la competición. Cómo hace disfrutar este equipo y cuánto se le echa de menos. Pues, tras el parón internacional, ya está aquí. En nada llega la Copa de la Reina, la ansiada Final Six de la Euroliga ya se divisa a lo lejos y luego vendrán los playoffs de la Liga. Casi nada. Un huracán de partidos, la mayoría tremendos, que dará el pistoletazo de salida con el que, curiosamente, apunta a ser el más sencillo de todos. Porque el débil y confuso Gran Canaria se va a presentar en el Príncipe Felipe como perfecto convidado de piedra en lo que, si no hay una sorpresa mayúscula, será una puesta a punto y poco más que un entrenamiento con público para un Casademont. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido:
Triiiiple de Pueyoo. 50-21. Vaya cómo han reaccionado. 13-0 de parcial
2+1 de Bankolé. 45-21
Triple de Fingall. 40-21
Buenos minutos ahora de las canarias. 37-21. Tiempo muerto de Cantero, enfadadísimo. Acusa a sus jugadoras de falta de intensidad. "Sed profesionales", les dice a sus jugadoras
Gueye está haciendo mucho daño por dentro. 35-14. 5 para el descanso
Rompe el parcial Ndiaye. 31-14
Triple ahora de Gueye. 31-12
Triiipleee Vorackova. 28-12. El parcial es de 15-0
Se han quedado ancladas las canarias en el 12. 25-12 a falta de ocho para el descanso
Triiiipleeee de Helena Omaaaa para cerrar el primer cuarto con 22-12. A pesar del resultado, primer cuarto fallón del Casademont en un duelo desigual
- Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo
- El restaurante de un pueblo de Zaragoza cierra sus puertas tras ganar un premio de 17 millones de euros: 'Disculpen las molestias
- El nuevo “barrio” para mayores que se construye en Zaragoza y rompe todos los esquemas: “Las personas van a poder seguir creando sus proyectos de vida”
- El Real Zaragoza compite en Riazor, pero acaba cediendo ante el Deportivo (2-1)
- Un vecino presencia el crimen en Las Fuentes: 'He oído disparos y luego se ha pegado un tiro la cabeza
- La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
- Los Helechos, el primer restaurante vegetariano en Zaragoza con un menú del día a 8 euros: 'Tenemos nuestro propio huerto
- Conmoción absoluta en Las Fuentes: 'Me he asomado al balcón y he visto los dos cuerpos en el suelo