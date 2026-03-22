La escandalosa falta de Neto a Wright-Foreman en el Casademont-Burgos y la visión de los árbitros: "No hay agarrón ni golpe en la cabeza"

Era un día de muchos nervios y mucha tensión, pero la acción más polémica del Casademont Zaragoza-Burgos llegó ya con el encuentro decidido. De hecho, fue la última jugada del partido. Corría Wright-Foreman la pista para anotar lo que iba a ser una canasta sencilla cuando Raulzinho Neto, ofuscado, se pasó de frenada y realizó una falta totalmente innecesaria y muy peligrosa para la integridad física del jugador.

Una de esas infracciones que son sinónimo de trifulca segura. Y así fue. Afortunadamente, Wright-Foreman no se hizo daño en la aparatosa caída y se levantó del suelo como un resorte para recriminar al brasileño su acción. Por allí pasaba DJ Stephens, que estuvo inteligente y agarró a su compañero para que la cosa no fuera a mayores y evitar posibles sanciones. Spissu fue también a por Neto, aunque al infractor también se lo llevaron el resto de jugadores y al final el asunto quedó en mucho menos de lo que parecía en un principio.

Los árbitros del encuentro acudieron al Instant Replay para ver la naturalidad de la falta. En un principio la habían señalado como antideportiva y mantuvieron esa decisión tras ver la jugada repetida en la pantalla. "Evidentemente va fuerte, pero no hay agarrón ni golpe en la cabeza", explicaron los colegiados, que también revisaron la posterior tangana por si había alguna acción reprochable.