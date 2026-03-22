Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Estamos en la línea correcta"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, se ha mostrado este sábado "contento" tras el triunfo de su equipo ante el San Pablo Burgos (108-98), un rival directo en la lucha por la permanencia en la Liga Endesa, y ha considerado que el conjunto aragonés está "en la línea correcta".

En la rueda de prensa posterior al duelo liguero, Plaza ha recordado, en primer lugar, al anterior técnico de los rojillos al afirmar que la victoria "también es de Jesús Ramírez".

En cuanto al partido, ha señalado que ha advertido a sus jugadores de lo que podía pasar en el tercer cuarto, periodo en el que el San Pablo Burgos ha puesto en verdaderos aprietos a los locales a pesar de la amplia renta con la que contaban en el descanso.

En ese sentido, ha destacado el hecho de que en el tercer periodo los rivales hayan metido "los mismos puntos" que los que habían anotado en el primero y el segundo.

Y ha observado que el equipo burgalés, que venía de ganar al Baskonia, "un equipo de Euroliga", ha conseguido jugar con la ansiedad del Casademont en esos momentos del duelo.

También ha indicado que está "contento" porque la escuadra zaragozana ha "mejorado mucho el porcentaje de tres", uno de sus asuntos pendientes, y ha bajado "un poco" en lo que concierne a las pérdidas de balón.

Además, ha recordado que el Casademont "hacía casi dos meses" que no ganaba y que el de este sábado era un encuentro contra un rival directo, duelos que "no son fáciles de jugar".

Plaza ha insistido en que no es fácil jugar con el nivel de presión y tensión que sufre la escuadra aragonesa, una situación en la que "es como si jugaras con una mochila de piedras", que no permite al equipo ser él mismo.

"Lo seremos, que aún no lo somos, cuando seamos capaz capaces de encontrar un colchón que nos permita ir un poco más para arriba", ha apuntado, algo que no sucederá, ha añadido, hasta que el Casademont consiga "cuatro o cinco victorias más".