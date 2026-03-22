Las notas del Casademont Zaragoza-Gran Canaria: dos planetas diferentes

Bankolé | 8 |

Decidida. No entiende de amistosos o relajación. Poderosa la francesa.

Mariona | 5 |

Relajada. Se fue sin anotar seguramente porque quiso. Dejó 6 asistencias.

Leite | 7 |

Activa. Fue de las que más intensidad le puso. Bien penetrando, peor desde lejos.

Flores | 8 |

Completa. Muchos minutos y bien aprovechados. Puntos, rebotes y asistencias.

Pueyo | 7 |

Polifacética. Clásico duelo de la balear. Haciendo muchas cosas y casi siempre bien.

Oma | 7 |

Descarada. Sabía que era su oportunidad para demostrar que está para más y la catalana fue valiente.

Vorackova | 5 |

Reservada. Poco más de 10 minutos le dio Cantero. Dejó dos buenas acciones.

Mawuli | 7 |

Inspirada. Espectacular su tercer cuarto. La nipona se divirtió en el Felipe.

Fingall | 7 |

Intensa. Otra que no sabe jugar relajada. Buen partido de la americana.

Gueye | 8 |

Grande. 12 puntos y 10 rebotes casi sin querer. Muy superior en la zona.

Hermosa | 7 |

Titular. La pívot jugó mucho y estuvo bien, mejor en ataque que en defensa.

Hempe | - |

Tocada. Era un día para no forzar y sus molestias le impideron jugar.