Casademont Zaragoza
Las notas del Casademont Zaragoza-Gran Canaria: dos planetas diferentes
La tremenda diferencia entre los dos equipos impide hacer una valoración real de un duelo en el que muchas jugadoras llegaron a los dobles dígitos
Bankolé | 8 |
Decidida. No entiende de amistosos o relajación. Poderosa la francesa.
Mariona | 5 |
Relajada. Se fue sin anotar seguramente porque quiso. Dejó 6 asistencias.
Leite | 7 |
Activa. Fue de las que más intensidad le puso. Bien penetrando, peor desde lejos.
Flores | 8 |
Completa. Muchos minutos y bien aprovechados. Puntos, rebotes y asistencias.
Pueyo | 7 |
Polifacética. Clásico duelo de la balear. Haciendo muchas cosas y casi siempre bien.
Oma | 7 |
Descarada. Sabía que era su oportunidad para demostrar que está para más y la catalana fue valiente.
Vorackova | 5 |
Reservada. Poco más de 10 minutos le dio Cantero. Dejó dos buenas acciones.
Mawuli | 7 |
Inspirada. Espectacular su tercer cuarto. La nipona se divirtió en el Felipe.
Fingall | 7 |
Intensa. Otra que no sabe jugar relajada. Buen partido de la americana.
Gueye | 8 |
Grande. 12 puntos y 10 rebotes casi sin querer. Muy superior en la zona.
Hermosa | 7 |
Titular. La pívot jugó mucho y estuvo bien, mejor en ataque que en defensa.
Hempe | - |
Tocada. Era un día para no forzar y sus molestias le impideron jugar.
- Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo
- El restaurante de un pueblo de Zaragoza cierra sus puertas tras ganar un premio de 17 millones de euros: 'Disculpen las molestias
- El nuevo “barrio” para mayores que se construye en Zaragoza y rompe todos los esquemas: “Las personas van a poder seguir creando sus proyectos de vida”
- El Real Zaragoza compite en Riazor, pero acaba cediendo ante el Deportivo (2-1)
- Un vecino presencia el crimen en Las Fuentes: 'He oído disparos y luego se ha pegado un tiro la cabeza
- La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
- Los Helechos, el primer restaurante vegetariano en Zaragoza con un menú del día a 8 euros: 'Tenemos nuestro propio huerto
- Conmoción absoluta en Las Fuentes: 'Me he asomado al balcón y he visto los dos cuerpos en el suelo