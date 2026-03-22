Las siete maravillas de Isaiah Washington con el Casademont Zaragoza: a solo un triple del récord

Que en la plantilla del Casademont Zaragoza masculino hay calidad es algo más que sabido. De hecho, por talento, el equipo aragonés no tendría que estar ni cerca de los puestos de descenso, pero en una temporada convulsa y plagada de cambios, se ha visto obligado a pelear por una salvación que tras la victoria al San Pablo Burgos se ve un poco más cercana.

No ganaron los zaragozanos, ni mucho menos, bordando el baloncesto, pero les valió con mostrar una notable que ha faltado otros días y, sobre todo, porque algunos de sus jugadores, especialmente desde el triple, tuvieron uno de esos días en los que la inspiración y las habilidades pueden con el scouting y cualquier tipo de sistema.

Y ahí, por encima de todos, sobresalió el nombre de Isaiah Wasington, al que le bastaron poco más de 17 minutos(uno de los que menos jugó ante el Burgos) para ganar el partido. Sus siete triples en nueve intentos (un majestuoso 78% de acierto) primero dieron alas al Casademont para lograr una abultada renta antes del descanso. Pero es que después, cuando el fantasma de la remontada planeaba por el Príncipe Felipe, aniquiló cualquier esperanza de triunfo para los de Porfirio Fisac.

No había mejor partido para que Washington (o el que fuera) tuviera su día. Porque el Casademont se estaba jugando la vida y vio cómo uno de sus jugadores pudo cuajar una de esas actuaciones que tardan tiempo en olvidarse. De esas, hablando siempre desde el aspecto del triple, que no se suelen presenciar muy a menudo. De hecho, se pueden contar con los dedos de las manos las veces que un hombre del equipo aragonés ha conseguido meter siete triples en un duelo.

Precedentes

Tanto es así que Isaiah Washington se quedó a solo uno del récord, que lo comparten tres jugadores: Martynas Gecevicius Stan Okoye y Robin Benzing. El primero en conseguirlo fue Gecevicius, que convirtió ocho triples ante el Real Betis en la temporada 16-17. Después, Okoye hizo lo propio frente al UCAM Murcia en la 18-19. Fue en Europa donde el tercero en discordia anotó 8 triples. Robin Benzing logró esa hazaña en 2020 ante el Dijon francés.

Tras ellos, y hasta la llegada de Washington a ese club, con siete triples en un partido había otro trío de jugadores, el formado por Damjan Rudez, Janis Blums y el recordado Gary Neal. Pero ninguno de ellos (tampoco de los que tienen el récord de 8) lo había conseguido con una participación tan escasa. De hecho, todos ellos jugaron en esos encuentros más de 24 minutos.

Además, para suerte del Casademont, Washington no estuvo solo y muchos de sus compañeros también tuvieron ante el Burgos buena puntería. Al final, el equipo aragonés hizo un 17 de 31 desde el triple (55%) cuando este aspecto del juego está siendo uno de sus grandes puntos débiles.