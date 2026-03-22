¿Cuántas veces ha anotado más de 100 puntos el Casademont Zaragoza femenino?

El Casademont Zaragoza ha logrado este domingo una cómoda y amplia victoria ante el colista de la Liga Femenina Endesa, el Spar Gran Canaria, por un poco habitual 101-56. Un festival ofensivo del conjunto aragonés, que se ha ido por encima de los tres dígitos por primera vez esta temporada y ha logrado una amplísima diferencia, 45 puntos. Pero, ¿ha sido la mayor de sus seis temporadas de historia? ¿Cuántas veces ha conseguido el Casademont anotar más de 100 puntos?

Pues no es habitual ni una cosa ni la otra, ya que es la tercera vez en sus seis campañas en la Liga Femenina Endesa que supera el centenar de puntos y la cuarta en todas las competiciones, ya que en una ocasión lo logró en la Eurocup. Y no es la mayor diferencia de su historia, puesto que el curso pasado superó por 47 puntos al Ardoi navarro (84-37) y logró esa misma distancia en la Euroliga frente al Lublin en la campaña 2023-24 (96-49).

No es habitual ver marcadores tan altos en la Liga Femenina Endesa, ni siquiera para un equipo del potencial ofensivo del Casademont Zaragoza. La primera vez que lo consiguió fue en el curso de su estreno en la competición, el 2020-21, cuando superó al Campus Promete por 104-60, 44 puntos de diferencia. Esos 104 puntos continúan siendo la mayor cantidad anotada en un encuentro.

Hubo que esperar dos años para ver al Casademont Zaragoza rebasar de nuevo la barrera de los cien puntos y fue en la Eurocup frente al Grengewald de Luxemburgo, al que batió por 101-62 en el Príncipe Felipe, 45 puntos de diferencia.

La temporada siguiente lo consiguió de nuevo en la competición doméstica al imponerse por 101-62 al Cadí La Seu en el Príncipe Felipe y hasta este domingo no ha vuelto a verse nada igual con ese 101-56 con el que ha batido al colista de la Liga Femenina Endesa.

Ha sido, por tanto, la tercera vez que los aficionados del Príncipe Felipe han podido ver más de cien puntos de su equipo en la competición doméstica, ya que todas las veces que lo ha logrado el Casademont Zaragoza ha sido al calor del hogar. Sin embargo, lo que todavía no se ha visto es que el conjunto aragonés reciba cien o más puntos en un partido oficial.