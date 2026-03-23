Un benjamín del CBZ obra el milagro: triple de espaldas para ganar el partido

El baloncesto es un deporte inverosímil, emocionante y en que en apenas décimas de segundo puede cambiar un partido entero. Y si no que se lo digan al equipo benjamín del CBZ.

El equipo aragonés compartió en sus redes sociales la canasta ganadora de uno de sus jóvenes valores ante La Salle. Un canastón que ya está dando la vuelta por las redes sociales y que es viral. Canastas sobre la bocina para ganar hay muchas en este deporte... pero lo de hacerlo de espaldas y desde el triple es otra cosa.

El CBZ perdía de dos puntos y necesitaba una canasta para empatar o un triple para ganar. La jugada empieza bastante embarullada, con el balón en manos del 6, que se marcha hasta la esquina buscando una oportunidad que no encuentra. Finalmente acaba cediendo para el 15 tras recibir un dos contra uno defensivo. El tiempo se acaba y este joven jugador no sabe qué hacer mientras el tiempo se agota.

Noticias relacionadas

Finalmente, lanza a la desesperada de cuchara y de espaldas y anota. Enseguida se lleva las manos a la cabeza, consciente de la barbaridad que acaba de hacer (con pasos, para ser justos, aunque por la edad se le perdona). De todos modos, el colegiado dio validez a la canasta y el momentazo se le quedará al joven grabado a fuego para siempre.