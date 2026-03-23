El Casademont Zaragoza y el triple: ¿espejismo o luz al final del túnel?

Desde luego, si había un día para que entrara todo, o casi todo, era el pasado sábado. Los dioses del baloncesto sonrieron por un día al Casademont Zaragoza desde el aspecto que está cambiando este deporte en los últimos años: el triple. Tras una temporada en la que el lanzamiento exterior está siendo la gran rémora del equipo aragonés, los de Plaza lograron el mejor porcentaje desde la larga distancia desde que comenzó el curso con un gran 55% (17 de 31).

Y pudo ser mayor, pero el sobrenatural acierto de la primera parte, lógicamente, bajó y el porcentaje descendió hasta unos números más terrenales que, sin embargo, suponen la primera vez durante la campaña que el Casademont está por encima del 50% en el triple. Buena parte del mérito de lo que sucedió ante los de Porfirio Fisac en el Príncipe Felipe la tuvo Isaiah Washington. Sus siete triples en nueve intentos catapultaron a los zaragozanos a la victoria y hasta su mejor tarde desde la larga distancia.

Pero es que hasta seis jugadores del equipo aragonés anotaron al menos un triple. Al festival de Washington se apuntó el capitán Santi Yusta (3/6), DJ Stephens (3/5), Miguel González (2/3), Marco Spissu (1/1) y Devin Robinson (1/2). Los que lo intentaron, pero se quedaron con las ganas fueron Bojan Dubljevic (0/2), Wright-Foreman (0/2) y Jaime Fernández (0/1).

Desde luego, una actuación conjunta que es para firmarla en todos los partidos que quedan de aquí a final de temporada porque esos números harían casi imposible el descenso del Casademont. Pero, desgraciadamente, la puntería ante el Burgos, de momento, es más un oasis en el desierto que otra cosa. Hasta ahora, el mejor encuentro de los zaragozanos desde el triple había sido ante el Morabanc Andorra en la primera vuelta en un duelo en el que, con Ramírez en el banquillo, el equipo pasó por encima del equipo entrenado por...Joan Plaza. Ese día el Casademont tuvo un 50% exacto con 16 triples en 32 intentos.

Los números

Contra el Unicaja o el Gran Canaria son los dos únicos partidos más que los aragoneses han estado por encima del 40%. Comprobando choque por choque, el Casademont ha estado en la mayoría de ellos bordeando el 30%. De hecho, su media es en la Liga Endesa en los 23 encuentros que ha disputado por el momento el equipo es de 32,5%, que ahora le sitúa como el quinto peor equipo de la ACB en este aspecto cuando hasta hace no mucho era el peor de todos.

Pero es que ha habido encuentros en el que los datos en el lanzamiento exterior han sido anticompetitivos. Ha habido cuatro jornadas en las que el Casademont ha estado en el 20% (Breogán, 5/25) o por debajo: Real Madrid (3/16), Valencia Basket (4/22) y en la primera vuelta ante Unicaja (4/22). Aunque el partido en el que más patente quedó los problemas del Casademont desde el triple no fue en España, sino en Europa. Ante el Petkimspor, los zaragozanos se quedaron en un pírrico 1/24 (4,2%) y encima el único acierto llegó en los últimos segundos cuando la derrota ya era un hecho.

La explicación al mal desempeño del Casademont desde el triple no se puede explicar desde solo un motivo, aunque hay dos que son evidentes. El primero, la falta de tiradores puros en la plantilla. Y el único que había, Erik Stevenson, acabó saliendo por su falta de adaptación y sus desavenencias con Jesús Ramírez. Además, el escaso juego combinativo del equipo provoca que pocos de sus tiros sean liberados. Ahí es donde tiene Plaza trabajo para que lo del Burgos no se quede en un espejismo.