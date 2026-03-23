Entrevista con Aminata Gueye, jugadora del Casademont Zaragoza: "No siento presión por ganar un título, pero quiero la Copa, la Euroliga y la Liga"

¿Cuáles son sus sensaciones antes de la Copa de la Reina? ¿Cómo ve al equipo?

La semana pasada volvimos de un descanso y los entrenamientos han estado centrados en la Copa de la Reina. Creo que estamos preparadas, ahora llegan los momentos clave de la temporada con el playoff, la Copa y la Final Six y estamos listas para ello. Y yo estoy muy emocionada por ello.

Ese descanso del que hablaba, ¿cree que ha venido bien para recargar pilas o es peor porque corta el ritmo de competición?

Todos los grandes equipos tienen jugadoras en selecciones nacionales por lo que creo que no es malo, pero sí que es cansado tener cinco partidos en siete días, pero para todos es igual. Para mí te hace mantener el ritmo igualmente.

¿Cree que el equipo está en su mejor momento de la temporada?

Sí. Es el momento en el que hay que ir a por títulos. Tenemos que estar concentradas y darle al equipo lo que merece desde el comienzo de la temporada.

¿Es el Casademont el máximo favorito para ganar la Copa?

No me gusta ser el favorito porque normalmente cuando vas de favorito acabas perdiendo. Desde luego somos uno de los grandes equipos que piensa la gente que puede alcanzar la final, pero para mí es muy importante concentrarse en cada partido y primero tenemos al IDK Euskotren. No me gusta nada ser el favorito, juguemos el primer partido y ya veremos.

¿Pero piensa que el Casademont es el favorito?

La gente piensa que sí.

¿Y usted?

No me gusta decirlo, pero somos un gran equipo (sonríe).

Para muchos aficionados ha pasado de ser un sueño a casi una obligación, ¿sienten presión por ganar un título?

Sí y no. No siento ninguna presión, pero como persona competitiva que soy quiero ganarlo todo. Quiero ganar la Copa, la Final Six de la Euroliga y la Liga y eso haría feliz a la afición. No creo que sea una obligación, pero sí que creo que podemos hacerlo por el equipo que tenemos y la temporada que estamos haciendo hasta ahora. Creo que estamos capacitadas para ganar.

"Antes de venir a Zaragoza nunca había pensado en quedarme en un equipo por los fans, pero aquí sí. Es algo inolvidable" Aminata Gueye — Jugadora del Casademont Zaragoza

¿Qué le han contado sobre la Copa de la Reina? Es un torneo muy emocionante y con una atmósfera especial.

Ya la conocía porque el año pasado vi un poco y que la ganó el Jairis y mi agente me habló de ella también. Es un gran evento y tengo muchas ganas de vivirla por primera vez.

El primer rival en la Copa de la Reina es el IDK Euskotren y en su último partido frente a ellas hizo un gran encuentro. ¿Cómo se sintió en la pista?

Estaba muy enfadada porque mi primera parte fue terrible, pero cuando Carlos me volvió a poner en la pista pensé en no arruinar también los últimos 20 minutos y me concentré más. Estábamos perdiendo además y pensé que no debíamos caer, por lo que olvidé lo negativo y me enfoqué en lo que quedaba de partido y fue bien. Simplemente pasó.

¿Cómo fue su fichaje por el Casademont Zaragoza en el verano?

Quería dejar Francia y probar en otro lugar fuera de mi país y creo que España era el mejor sitio porque la Liga es muy competitiva y no solo tienes partidos importantes en Europa y surgió la oportunidad de Zaragoza. Vi que era un gran club, que estaba creciendo mucho y que tiene ambición y pensé: "¿Por qué no?"

¿Le dio miedo o respeto el cambio de país, de cultura y de Liga?

No tuve miedo porque era un desafío que quería afrontar y es cierto que entendía un poco de español pero todo es diferente, así que al principio fue un poco raro y pensé que necesitaría algo de tiempo para adaptarme. No fue muy estresante, pero había que descubrir muchas cosas.

¿Cómo va el español?

(Se ríe). Entiendo más que hablo. Sé decir algunas palabras, pero no hablo fluido aún.

En noviembre tuvo unos partidos en los que bajó su participación y tuvo menos minutos. ¿Cómo se sintió entonces?

Somos un equipo de 12 jugadoras y sé que a veces no juego tanto como otros días y estuve un poco triste y enfadada, pero es parte del juego. Sobre todo pensé en qué debía hacer para jugar más y mejor y trabajé en ello. Esa es mi mentalidad. Primero me pregunto a mí misma qué debo hacer mejor para el próximo partido.

¿Qué opina de Carlos Cantero?

No es un entrenador que se comunique mucho, pero puedes entender fácil lo que quiere de ti. No le conocía de antes y es verdad que es una persona más discreta fuera de la pista.

Aminata Gueye, antes de la entrevista. / Jaime Galindo

¿En qué aspecto de su juego ha mejorado más desde su llegada a Zaragoza?

En mi posición en la pintura. Antes sufría mucho con ello porque no sabía muy bien cómo usar mi cuerpo, pero creo que todavía debo trabajar en muchas cosas. Intento mejorar cada día.

¿Cuáles son sus momentos o partidos favoritos hasta ahora?

¡Hay muchos, esta temporada está siendo una locura! Empiezo por el del Brno en la fase previa de la Euroliga, ese partido fue una locura. También la final de la Supercopa, la victoria en Valencia perdiendo de 20 que remontamos. Creo que está siendo una temporada loca y fue tan difícil y especial que no me puedo quedar con un momento. Y espero que esos buenos momentos no hayan sido los últimos.

¿Qué compañera le ha sorprendido más en lo personal o por su nivel en la pista?

Nadia (Fingall). No la conocía en persona aunque sí que sabía quién era y como persona es increíble. Hace todo cuando no la ves, te trae la botella sin preguntar y nos hace pasteles. Hace un montón de equipo y hace muchas cosas que no se suelen ver en un vestuario, ha sido crucial esta temporada y es la jugadora más consistente.

Una gran parte del éxito de este Casademont es que parecen una familia.

Sí. No sé si es algo más de España o de Zaragoza en particular pero hay un espíritu de que todo el mundo tiene que estar junto y que las doce seamos un gran equipo. Creo que todas ponemos la espalda para las demás. Esa es nuestra fuerza y por eso estamos hoy aquí. En Zaragoza te sientes segura y cómoda para ser tú misma tanto dentro como fuera de la pista.

Y siempre tienen el apoyo de la Marea Roja. Miles de personas en el Príncipe Felipe, el viaje a Praga…

¡Es una locura! Creo que es la mejor afición de Europa y nunca podrás ver esto en otros equipos. En casa es increíble, con 5.000 o 6.000 aficionados cada día y fuera siempre hay seguidores sea donde sea, aunque sean diez. Nunca había vivido algo así y creo que nunca lo haré en Europa y es algo que hace que quiera quedarme aquí. Antes de venir a Zaragoza nunca había pensado en quedarme en un equipo por los fans, pero aquí sí. Es algo inolvidable.

¿Es cierto que empezó a jugar a baloncesto simplemente porque era alta?

Sí, sí (se ríe). Era alta y me decía todo el mundo que debía jugar a baloncesto. Tendría como doce o trece años cuando me mudé vivía cerca de un entrenador de baloncesto y un día estaba jugando en una cancha callejera, me vio muy alta y llamó a mi puerta y dijo: “¿Quieres probar a baloncesto? Tengo un club”. Y mis padres dijeron que bien. Al principio me saltaba entrenamientos porque en verdad no fue mi elección.

Se saltaba entrenamientos y ahora es profesional. ¿Qué significa el baloncesto para usted?

Es raro, porque ahora no imagino mi vida sin el baloncesto y eso que al principio no quería ni practicarlo. El baloncesto me ha enseñado un montón de cosas sobre mí misma y pensaba que nunca iba a tener esa mentalidad de trabajo en mi cabeza y esa disciplina para conseguir los objetivos y metas personales. Estoy muy agradecida al baloncesto y ahora no me imagino mi vida sin él.

¿Con qué sueña Aminata Gueye?

Quiero ganarlo todo, pero tengo en la cabeza la WNBA, me gustaría jugarla algún día, y querría ganar una Euroliga, ser una parte importante de mi selección nacional y jugar unos Juegos Olímpicos. Creo que todos los deportistas soñamos con lo mismo, pero me encantaría tener todo eso.

"Me encanta querer, ser querida y que la gente se divierta. Cuando estoy cómoda puedo parecer un poco loca" Aminata Gueye — Pívot del Casademont Zaragoza

¿Cómo surgió el baile antes de los partidos? ¿Se considera la alegría del vestuario?

No lo sé realmente. Me encanta querer, ser querida y que la gente se divierta. Cuando estoy cómoda puedo parecer un poco loca. Me gusta bailar, cantar y molestar a la gente.

¿Y el Gangnam Style?

Sigo sin saber por qué la gente asocia el Gangnam Style a mí, pero ahora siento que me sigue a todos lados. Estábamos en Corea en pretemporada, empezó a sonar la canción en el bus y me puse a bailar y a hacer cosas locas y ahora cada vez que suena la canción empiezan ‘Ami, Ami, Ami’. A veces no quiero hacerlo y pienso como ‘oggg’, pero Merritt (Hempe) me sigue y así no estoy sola.

¿Siente todo ese cariño de los seguidores en el día a día?

Siento todo su cariño, la gente es muy amable conmigo y me dicen buenas palabras y es muy bonito para mí. Nunca había experimentado esto antes y aprecio mucho todo el apoyo.

Firmó dos años en verano, ¿puede estar tranquilo el Casademont con su futuro?

Ya lo veréis, quizá tengáis una sorpresa pronto en las redes del club.

¿Cuál es el objetivo del Casademont en la Euroliga? Es en casa y eso es un plus, pero los rivales son muy potentes.

Es una competición muy especial porque además estuvimos a punto de no clasificarnos y nuestro camino ha sido muy especial. No es una presión ganar, pero pienso que siendo en Zaragoza y con nuestra afición podemos hacer grandes cosas. Si pudiéramos alcanzar la final ya sería increíble. No creo que haya presión. Daremos lo mejor de nosotras y ya veremos hasta dónde llegamos.

¿Sienten que con el Príncipe Felipe todo es posible?

Sí, sin duda. En baloncesto siempre todo es posible, pero en Zaragoza hace que lo sea más. Siento que los rivales cuando vengan aquí lo harán con más presión porque vienen a nuestra casa y saben lo que les espera, por lo que la presión está en su lado, no en el nuestro.

Como jugadora francesa conocerá bien al Landes, rival en el primer partido de la Final Six. ¿Qué les hace peligrosas?

Es una versión muy diferente a la nuestra, porque ellas son un equipo que no tiene grandes estrellas ni grandes individualidades, pero atacan y defienden como un equipo y eso les ha hecho tan fuertes.

¿Es más una obligación o un premio estar en la Final Six?

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Es una recompensa, porque no esperábamos ni estar en Euroliga tras perder de 21 en Brno en la fase previa, llegamos a ser las últimas de nuestro grupo y le dimos la vuelta, pero ahora estamos aquí, vamos a competir y a ver si llegamos primero a semifinales, luego a la final y si la ganamos.