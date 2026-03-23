Nadia Fingall, la renovación más esperada del Casademont Zaragoza: "Un verdadero símbolo de cohesión"

¿Para cuándo la de Fingall? Esa era la frase más repetida por los aficionados del Casademont Zaragoza en los anuncios del carrusel de renovaciones que ha ido comunicando el club en los últimos días. Pues ya está aquí. Nadia Fingall continuará al menos una temporada más, la 26-27 en el equipo aragonés: "Compromiso y espíritu de equipo seguirán vistiendo de rojo en el Príncipe Felipe".

Desde su llegada, la americana se ha consolidado como una pieza fundamental dentro del juego interior de las de Cantero. A lo largo de esta temporada, sus actuaciones han sido clave para que el equipo compita al máximo nivel, aportando solidez en el rebote, consistencia ofensiva y una intensidad defensiva que marca el carácter del grupo en los momentos importantes, pura rasmia.

Más allá de su rendimiento sobre la pista, "Nadia representa algo todavía más valioso para el vestuario. Es una jugadora muy querida por sus compañeras, que han destacado en numerosas ocasiones su importancia dentro del grupo y la calidad humana que aporta en el día a día. Su actitud, generosidad y capacidad para unir al equipo la convierten en un verdadero símbolo de cohesión y de la apuesta del club por construir un bloque competitivo, dentro y fuera de la pista", asegura el Casademont en el comunicado de su renovación.

Ejemplo

"Su liderazgo silencioso, basado en el trabajo constante y el ejemplo, ha sido determinante para fortalecer la identidad del equipo durante toda la temporada, especialmente en encuentros exigentes donde su presencia ha ayudado a mantener el equilibrio y la confianza colectiva. El Casademont Zaragoza seguirá contando con una jugadora que encarna la rasmia tanto dentro como fuera de la pista", explican desde el club.