La psicología de Joan Plaza con los jugadores fuera de la pista y la importancia del Casademont para Zaragoza

El Casademont Zaragoza continúa en una situación comprometida en la Liga ACB pero su triunfo frente al San Pablo Burgos ha roto una barrera, liberando al equipo de esa pesada carga de acumular derrotas, hasta ocho seguidas, y malas sensaciones partido tras partido, además de permitirle superar a un rival directo y asegurarse el desempate en caso de igualdad final.

Más allá de cuestiones tácticas, de plan de partido, de pizarras y demás historias, la actitud del equipo fue otra bien distinta. Arrollador desde el principio, como debe ser y más en casa, y capaz de sostener la situación cuando el Burgos se acercó a seis puntos y puso encima de la mesa todas las dudas acumuladas por el conjunto aragonés.

Y ese fue el principal mérito de Joan Plaza, que resumió muy bien en la previa lo que estaba intentando hacer con el equipo. "He descubierto cosas con respecto a la estructura del club e incluso de cuestiones de la ciudad que se me escapaban aun siendo una persona que peina canas desde hace tiempo. Es bueno que yo lo sepa, pero sería bueno que lo supieran los jugadores para que ellos puedan entender cuál es el nivel de implicación de la región y de la ciudad con nosotros y el deporte", aseguró el catalán.

Plaza dialoga con Wright-Foreman y Stephens durante el partido del sábado. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Casademont Zaragoza es mucho más que un simple equipo de baloncesto, es un proyecto de ciudad, es un club consolidado en la élite y en el territorio, que hace sufrir y divertirse, a veces más lo primero que lo segundo, a miles de personas cada semana. Es el plan de cientos de familias que van al Príncipe Felipe, es la imagen al exterior de Zaragoza y muchas cosas más, todas intangibles pero importantes para la ciudad.

Joan Plaza se encontró un equipo hundido por las circunstancias, instalado en la derrota, devorado por una dinámica negativa en la que nadie fue capaz de asomar la cabeza y asumir galones. Y en ese convencimiento, en esa búsqueda de líderes anda Joan Plaza desde que aterrizó en Zaragoza. Más psicólogo que entrenador, el catalán no solo ha trabajado en largas sesiones de más de dos horas en la pista, sino que también ha dedicado buena parte de su tiempo a hablar con los jugadores de manera individual en un café, en una charla informal, lejos del parquet, para hacerles entender la importancia de sacar al equipo adelante.

El banquillo del Casademont celebra una canasta del equipo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Son varios los jugadores llamados a ejercer ese liderazgo, Dubljevic por veteranía en la ACB, Yusta por su excelso rendimiento tanto en Zaragoza como en la selección, Spissu por su posición en la pista. El Casademont Zaragoza necesita que den ese paso adelante y para ello deben comprender la importancia de lo que hay en juego, para ellos, para el club y para la ciudad. Joan Plaza lo ha entendido a la perfección en apenas un mes y parece que su mensaje empieza a llegar a la plantilla.