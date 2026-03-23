El tremendo cabreo de Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "La defensa está siendo de vergüenza ajena"

Fataban poco más de dos minutos para el final de la primera parte en el Príncipe Felipe del duelo entre el Casademont Zaragoza y el Gran Canaria y las aragonesas dominaban a placer el encuentro, por 37-21, pero a Carlos Cantero había algo de lo que veía que no le estaba gustando. Por eso, no dudó en parar el partido y pedir un tiempo muerto.

En esa charla, el técnico madrileño, visiblemente enfadado por la relajación de sus jugadoras, recriminó la actitud del equipo. "Estamos jugando con menos intensidad que el Gran Canaria, la defensa está siendo de vergüenza ajena", afirmó Carlos Cantero.

El entrenador del Casademont continuó su charla diciéndole a sus pupilas que en ataque tampoco estaban haciendo las cosas bien porque no estaban haciendo las jugadas que tiene el equipo ensayado. "Pasad la pelota y moveos, está siendo horrible. ¿De verdad me tengo que poner así contra el Gran Canaria?", incidió. Cantero acabó con un mensaje claro y directo para la plantilla: "Poneos las pilas, sed profesionales".

El tiempo muerto surtió efecto de manera inmediata. Las jugadoras del Casademont salieron a la pista dando otra cara y en menos de dos minutos protagonizaron un espectacular parcial de 13-0 que acabó por sentenciar todavía más el partido y seguro que tranquilizó a su entrenador.