Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "No nos sentimos favoritas para la Copa de la Reina"

Carlos Cantero no quiere ni oír hablar de favoritismos ni de que el Casademont sea el máximo candidato a ganar la Copa de la Reina que comienza este jueves en Tarragona. El técnico sí que reconoció que, por ser líderes de la Liga y el el único español en la Final Six junto al Spar Girona «tenemos posibilidades» y que poseen «esas ganas y ambición de ganarla», pero quiso dejar muy claro en varias ocasiones que «no nos sentimos favoritas».

El preparador madrileño considera «muy importante cómo se llega» y en ese aspecto no tiene todas las certezas que querría porque estuvo dos semanas con medio equipo fuera por compromisos internacionales y el duelo ante el Gran Canaria del pasado domingo no ayudó: «Hay que readaptar muchas cosas y el partido no nos sirvió para preparar una Copa de la Reina. Nos vemos con posibilidades y con confianza, pero favoritas… entendemos que la gente nos vea así por cómo vamos en la Liga, pero nos mantenemos humildes. Creo que hay ir a cada partido como si fuera una final y hay tres», aseveró.

«Estamos en la cresta de la ola de la temporada y eso tiene su punto positivo y también negativo porque la leche que te pegas es más gorda. Nuestra idea es competir por todo y los demás equipos también quieren levantarla y por eso cuando ganamos algo es digno de alabar y sentirse orgulloso, porque no es tan fácil como aparenta», apuntó.

Una de las claves para que el Casademont pueda avanzar rondas y vencer la Copa es «cómo nos adaptemos en cuanto a esfuerzos y defensa tras el parón», un aspecto en el que ha incidido mucho en los últimos días. Sin embargo, aunque le preocupa, sí que se mostró «contento con los entrenamientos, porque eso significa que las jugadoras han vuelto concienciadas». Aun así, apostilló, «hay hábitos que hay que recuperar y el último partido no nos sirvió para volver a conjuntarnos».

Sobre el IDK Euskotren, rival mañana en los cuartos de final, reconoció que en los dos partidos de Liga hubo «relajación», pero «no ahora porque si no ganamos no tendremos cruce el sábado». «No estamos preparando ni semifinales ni final porque el IDK es un rival duro, que no tiene nada que perder y por tradición los equipos vascos siempre juegan buenas Copas, así que la concentración es máxima», explicó.

Todas disponibles

En cuanto al duelo en sí, Cantero reconoció que le preocupa «que nos quiten el ritmo de juego porque tienen bases muy rápidas». Además, «sus jugadoras del poste son muy grandes, físicas y reboteadoras y pueden ponernos en problemas y Paige Robinson ha hecho buenos partidos contra nosotros», dijo.

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En cuanto a cómo está la plantilla en el apartado físico, Cantero afirmó que no hay contratiempos y que todas están disponibles, también Hempe, que no jugó el pasado domingo por precaución por unas molestias: «A nivel físico no hay nada. Merritt hizo un entrenamiento normal y las sensaciones son buenas y positivas, le vino bien no jugar ante el Gran Canaria, así que toquemos madera», concluyó Cantero.