Entrevista con Helena Oma, jugadora del Casademont Zaragoza: "Ya he demostrado quién es Helena Oma, jugar más o menos no va a manchar todo lo que vengo haciendo estos años"

¿Cómo ve al equipo de cara a la Copa de la Reina? ¿En qué momento de forma están?

Estamos en un muy buen momento de la temporada porque hemos trabajado muy duro para llegar en las mejores condiciones. Estar toda la plantilla en una temporada cuesta mucho y también tener esa regularidad. Quién nos lo hubiera dicho que, a día de hoy, estaríamos primeras, que tendríamos opciones de optar a una Copa, a una Final Six y, obviamente, a un playoff.

Ha habido partidos clave que les han ido reforzando tanto en el juego como en lo anímico, parece que han ido de menos a más.

Totalmente. Las temporadas son muy largas y sabemos que habrá muchos altibajos, sobre todo en la cuesta arriba de diciembre y enero, que son las más duras, y al final es una carrera de fondo. A pesar de los buenos resultados que hemos tenido sabíamos que en algún momento podíamos perder y ha sido así. Mantenerse es la clave del resultado durante la temporada y seguir firmes con lo que empezamos a trabajar desde el principio de la campaña, seguir con los valores que queremos transmitir, que al final siempre es dar el máximo de nosotras y, obviamente, al final, y yo siempre lo digo, en el deporte siempre habrá uno que ganará y otro que perderá, pero tienes que mantener con tu filosofía, dar lo mejor de ti y yo creo que eso está siendo lo que nos está manteniendo.

¿Es el Casademont Zaragoza favorito para ganar la Copa de la Reina?

Para nuestra afición siempre lo vamos a ser y para nosotras llevarnos la Copa sería ilusionante por el hecho de ganar un título y dárselo a nuestra afición. Todos los equipos sabemos, y más después de todos estos últimos años, que todo puede pasar y nosotros creo que vamos muy con los pies en el suelo. Vamos primero a por el partido del jueves, que va a ser muy duro porque además jugamos hace poco contra el IDK y ahí estuvimos unos momentos que no acabamos de encontrar nuestro juego ni nuestra mejor versión. Vamos con todo, porque queremos llevárnosla, pero siendo muy conscientes de que a un partido todo puede pasar.

¿La etiqueta de favorito le pesa o le motiva?

Me motiva más por el hecho de que la gente confía mucho en el trabajo que estamos haciendo y de la trayectoria que llevamos en toda la temporada. Siempre te puede jugar malas pasadas, pero todas somos muy conscientes del momento en el que estamos y de dónde venimos. Hemos tenido partidos muy buenos, también malos, y yo creo que eso también nos hace ser conscientes de que todo puede pasar.

Tiene una historia muy bonita con el Casademont y la Copa, no solo la ganó sino que fue MVP. ¿Es el título que más le ilusionaría o prefiere abrir el abanico?

No le voy a negar que la Copa es muy especial, no solo por lo que vivimos en 2023, sino por lo que es la competición en sí, que se juntan no solo aficiones de las que están jugando el torneo, sino de toda la Liga Femenina, gente que viene por y para el baloncesto femenino. Es algo que a lo mejor en el playoff no lo tienes tanto, aunque sí que es cierto que lo podremos vivir también en la Final Six. La Copa de la Reina a mí me hace mucha ilusión, por recordar otra vez el título del 2023, pero mi máxima ilusión es poder levantar un título y poder celebrarlo con nuestra afición. Yo con eso ya estoy feliz, el que sea.

"Mi máxima ilusión es poder levantar un título y poder celebrarlo con nuestra afición. Yo con eso ya estoy feliz, el que sea"

¿Sienten en el equipo cierta presión por ganar un título?

No, no lo vivo así y creo que mis compañeras tampoco. Ya venimos de ganar un título que es la Supercopa, aunque hay algunos que piensen que no tiene la misma magnitud que los otros, pero que también es muy importante, y el equipo es muy humilde en ese sentido, porque sabemos de dónde venimos. Pasamos de jugar una fase previa de Euroliga que casi nos quedamos fuera y venimos de perder partidos en los que a priori éramos mejores que el rival. La humildad y mantenernos firmes con lo que empezamos a trabajar en principio de temporada nos hace ser estables y estar con los pies en la tierra. Queremos optar a todo, pero sabemos que es muy complicado. Es que ganarlo todo es impensable, muy complicado.

Como veterana del vestuario y voz autorizada, ¿qué mensaje transmite a sus compañeras ante el tramo decisivo?

Lo mío es la calma e intento que todo el mundo esté con confianza. En este momento de la temporada todo el mundo lo quiere hacer bien, porque todas queremos ayudar al equipo, pero en el baloncesto no siempre vas a meterlas todas y habrá veces que te frustrarás, que las cosas no te saldrán, y es ahí cuando más tienes que ayudar a tu compañera. Eso es lo que intento, que al final confíen en ellas. Yo soy la que más confío en mis compañeras, en este equipo, en el staff y en el club y eso es lo que intento transmitir.

El camino para ganar la Copa ya se lo sabe, ¿qué es lo más importante para poder vencerla?

Sobre todo ser fieles a nosotras mismas y no querer salirse de la línea. No vamos a intentar hacer cosas nuevas que no hayamos hecho anteriormente. Todas queremos ayudar al equipo y hay veces que intentas hacer de más y eso te pasa una mala factura. Entonces, centrarnos en el primer partido, que es el que te hará llegar al siguiente, y mantenernos en lo nuestro, que cada una sea consciente de lo que debe hacer. Tenemos una plantilla que cuando no es una será la otra, pero al final mantenernos firmes con nuestros valores, con el significado de equipo, que es lo que nos va a hacer levantar el título.

¿Cómo está viviendo esta temporada en el plano personal?

Este año tengo un rol totalmente distinto a los que llevaba anteriormente. Con la lesión me siento muy bien e intento siempre dar lo mejor de mí cuando me dan la oportunidad, aportar mi experiencia a las jugadoras, ya sea tanto fuera o dentro de la pista, pero siempre por el bien por el equipo.

¿Cuesta aceptar ese nuevo rol cuando ha sido tan importante?

Soy muy consciente, y eso lo he trabajado mucho con mi psicólogo, de que jugar más o menos minutos esta temporada o que no tenga esa regularidad de años anteriores no va a definirme como jugadora o que no sea lo suficientemente válida para poder estar aquí. Creo que he demostrado ya quién es Helena Oma y no hace falta mostrarlo siempre. Tengo claro que el que juegue más o menos esta temporada no va a quitar ni manchar todo lo que vengo haciendo durante todos estos años y, gracias a Dios, llevo muchos años ya en la Liga y eso significa que las cosas las estoy haciendo bien.

Helena Oma, en el último partido del Casademont frente al Spar Gran Canaria. / Pablo Ibáñez

¿Cree que merece más minutos?

Merecer no es la palabra. Simplemente puedo aportar muchas cosas en pista y ayudar a las compañeras. Yo me quedo con eso más que los minutos, porque siempre he pensado que puedes aportar mucho con menos minutos también.

¿A qué achaca esta reducción de minutos?

Es complicado gestionar una plantilla de 12 jugadoras y también entiendo que vienen jugadoras jóvenes que necesitan tener esos minutos de aprendizaje y de consolidación en la Liga. Por la lesión no es, me siento perfectamente. Incluso hay mucha gente que a veces me pregunta si estoy físicamente bien, trabajé muy duro para volver al máximo nivel.

¿Le da alguna explicación Carlos Cantero?

Llevo mucho tiempo ya trabajando con él y es una relación ya de muchos años, nos conocemos perfectamente y a veces no hace falta hablar mucho. Lo hablé con él justo antes de renovar, que para él era muy importante tener esa figura como la mía para ayudar dentro del equipo, ya sea con más o con menos minutos.

¿Qué ha cambiado en usted después de la grave lesión?

Desde luego que la misma persona no soy. Esta lesión fue dura y recuerdo perfectamente en el momento de la acción decir ‘ostras, ¿por qué ahora cuando estaba disfrutando más?’. Me ha hecho valorar realmente lo que amo este deporte y también me ha enseñado que hay otras cosas más allá del baloncesto. Hay veces que se te hace un mundo porque el baloncesto lo ha sido todo durante toda mi vida y te olvidas un poco de la persona, pero me ha ayudado a abrir otros caminos. También me ayudó a ver realmente lo fuerte que soy y que voy a poder seguir adelante.

"El futuro de Helena Oma pasa por Zaragoza. Estoy muy contenta aquí y es mi segunda casa"

Si ahora mismo tuviera la oportunidad de hablar con la Helena Oma recién lesionada, ¿qué le diría?

Que tenga paciencia, mucha paciencia, y que siga luchando. Es un aprendizaje de vida pasar por una situación así. Que a pesar de que el camino sea duro, va a ayudar también a muchas personas a que vean que se puede volver y no ser la misma, porque nunca lo vas a ser, pero sí una mejor versión.

Contó que tuvo que madurar muy joven y también que tuvo apoyo psicológico. ¿Le ayudaron a pasar mejor la lesión?

Siendo muy joven perdí a mi madre por un cáncer y quieras o no eso te cambia totalmente, pasas de ser una niña a tener que afrontar una vida entera sin un pilar fundamental. En mi familia siempre nos han inculcado valores y somos muy luchadores. No hay peor cosa que perder a un ser querido y por eso le decía que hay mucho más allá del baloncesto, aunque el deporte me ayudó mucho para desconectar, evadirme y no irme del buen camino. Hay familias que lo pasan mal porque no llegan a fin de mes, que trabajan muchísimas horas, que tienen que alimentar a toda una familia o que incluso no tienen oportunidad de encontrar un trabajo y lo pasan mucho peor, entonces me ayuda a pensar que no todo es malo. Con la lesión piensas que es lo peor y siempre hay cosas peores.

¿Cuántas ganas tiene de que llegue la Final Six?

Estoy muy expectante por el hecho de vivirla y hacerlo aquí en Zaragoza. El año pasado la vivimos desde fuera y la disfrutamos mucho. Va a ser increíble y tengo muchas ganas de ello, pero obviamente ahora solo puedo pensar en la Copa.

¿Cómo se siente una jugadora desde dentro cuando ve todo el apoyo que tiene de la ciudad?

Es increíble y me quedo corta. Lo digo y lo diré que lo que vivimos aquí en Zaragoza en pocos lados lo vamos a vivir y es que es increíble lo que hace no solo el club por nosotras, sino la afición y la ciudad. La gente nos sigue a todos lados es increíble y sin duda el éxito que estamos teniendo a día de hoy no sería posible sin todo su apoyo.

¿Cuál es el objetivo en Euroliga? Hay que ponderar que se juega en Zaragoza, y eso es un plus, con que los rivales son muy complicados.

El primero disfrutar porque como jugadora no sabes cuándo vas a poder tener otra oportunidad de vivir una cosa así y hacerlo en nuestro pabellón, junto a nuestra afición. Vamos a dar nuestro 100% y las cosas pueden salir mejor o peor, pero al final nuestro objetivo tiene que ser el premio a todo este camino que hemos hecho. Sabemos que podemos tener posibilidades de ganar el miércoles, el sábado y ver qué puede pasar, pero yo creo que principalmente tiene que ser disfrutar de la experiencia. Luego ojalá seguir disfrutando, pero sobre todo desde la humildad y desde la experiencia que vamos a vivir.

¿Es posible ganar la Euroliga?

Uf, a ver, por poder se puede ganar todo, ¿no? Estamos clasificadas, pero es muy, muy, muy difícil. Sabemos que podemos ganar a todos y perder con todos pero ganarla sería demasiado, aunque ojalá dentro de un mes podamos decir lo contrario.

Tiene contrato por una temporada más pero cuenta con menos minutos. ¿Por dónde pasa el futuro de Helena Oma?

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El futuro de Helena Oma pasa por Zaragoza. Estoy muy contenta aquí, es mi segunda casa y el planteamiento del equipo es mantener ese núcleo y seguir haciendo grandes cosas.