Miguel González, jugador del Casademont Zaragoza: "No tenemos tiempo de seguir perdiendo, el trabajo que no hemos hecho antes lo debemos hacer ahora"

Miguel González repasó la actualidad del Casademont Zaragoza tras el triunfo vital frente al San Pablo Burgos y reconoció sentirse iberados, pero sin lanzar todavía las campanas al vuelo porque queda mucho por hacer todavía en lo que queda de Liga Endesa para lograr la permanencia.

"La victoria del sábado es una muy importante que nos da oxígeno. Llevábamos más de dos meses sin conseguir ganar en ACB y fue ante un rival directo, por lo que fue doble por vencer y ganar el average también", dijo.

El vallisoletano aseguró que, en plena racha negativa, "el ambiente no era malo, pero sí que es verdad que teníamos la necesidad de ganar", así como que "a nadie le gusta perder y el día a día se hace más pesado", pero resaltó que hay que "aprender de estos momentos, estar más unidos que nunca y sacarlo juntos, porque los que lo tenemos que sacar adelante somos nosotros".

Y ahora, "el plus de confianza" que les dio la victoria del pasado sábado hay que mantenerla vengan bien o mal dadas: "Creo que ya en los dos entrenamientos que llevamos esta semana se ha notado. Esperemos que sea una señal positiva y aunque podamos perder algún partido, hay que intentar que esa confianza no baje", apostilló.

De todos modos, también dejó claro que el triufo fue muy positivo, pero que todavía tienen mucho trabajo por delante: "No fue un partido brillante, creo que hubo tramos en los que jugamos bien pero otros en la segunda parte que nos recordó un poco a lo que éramos en el pasado. Quedan dos meses todavía, tenemos mucho margen de mejora y creo que el equipo lo va a hacer".

Además, incidió en que no todos los días se va a tener el acierto desde el triple del partido contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos y, por ello, tendrán que salir a relucir otras virtudes. "Es mucho más fácil cuando la pelota entra y además prácticamente todos los jugadores están acertados, pero sabemos que días como el del sábado no son habituales. Hay que mejorar los porcentajes que teníamos y si no estamos acertados un día tenemos que hacer más cosas para poder sacar los partidos", explicó.

Y ahora, aunque llegan tres partidos complicados frente a La Laguna Tenerife, Kosner Baskonia y Barça, el pucelano pide "ir partido a partido" y restó importante a la dureza del calendario ya que "estamos en una situación en la que da igual a quién nos enfrentemos. No podemos seguir perdiendo porque el trabajo que no hemos hecho antes lo tenemos que hacer ahora".

Sobre lo que le demanda Joan Plaza, Miguel González contó que el técnico "habló con todos individualmente y eso te da confianza". "Pide que seas tú mismo, porque a veces estás un poco agarrotado en pista, pero que debes tener confianza y que si fallas no pasa nada, que a partir de ahí crecerás como jugador".

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Por último, coincidió con su técnico en que harán falta cinco victorias más en Liga Endesa para salvarse: "Viendo otras temporadas ves que el descenso lo marcan unas doce victorias, pero para conseguir cinco hay que lograr primero la de Tenerife y luego la de Baskonia. Quedan dos meses y hay que ir partido a partido porque los rivales también juegan y van a ganar los que están por detrás de nosotros", concluyó.