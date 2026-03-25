Entrevista con Lara González, exjugadora del Casademont Zaragoza y rival con el IDK: "Tengo recuerdos que se van a quedar en mi corazón y en mi retina toda la vida"

-Le ha tocado enfrentarse ya en varias ocasiones al Casademont Zaragoza. ¿Sigue siendo un partido especial para usted?

-Siempre es especial. No solo por la gente que tengo en el equipo, sino también por la Marea Roja. Mis dos años en Zaragoza fueron muy especiales y enfrentarme a ellas siempre es bonito y especial.

-¿Se le puede meter mano a este equipo?

-Es complicado, porque al final miras una por una a sus jugadoras y cuesta encontrar por dónde hacerles daño. Aun así, en los dos partidos que hemos jugado contra ellas les hemos puesto contra las cuerdas y este no tiene por qué ser menos.

-¿En qué están incidiendo en los entrenamientos para que a la tercera sea la vencida?

-Sobre todo en la defensa, que creo que puede ser nuestro punto fuerte. Estamos poniendo el foco en ese aspecto y, además de intentar mejorar esos detalles, también buscamos alguna táctica ofensiva distinta para sorprenderlas en algún momento. Al final es el tercer partido que jugamos contra ellas esta temporada y nos conocemos muy bien.

-¿Que le llegue la Copa al Casademont tras el parón internacional y después de un duelo sencillo ante el Gran Canaria puede favorecer a IDK?

-No mucho, la Copa siempre supone una motivación extra. Todo se decide en un solo partido y puede pasar cualquier cosa. Puede fijarse en dinámicas o sensaciones, pero tanto ellas como nosotras hemos tenido un buen fin de semana y llegamos en un buen momento para competir. Luego, que gane el mejor.

-¿En el vestuario se cree en dar la campanada?

-Sí. Estamos muy ilusionadas y con muchas ganas. Para nosotras, esto es un premio al trabajo de toda la primera vuelta. No tenemos presión, porque no somos las favoritas, y eso puede jugar a nuestro favor. Vamos a competir al máximo, a disfrutar, que creo que es lo importante, y si salen las cosas, perfecto. Si no, al menos tenemos que irnos con buenas sensaciones. Pero siendo un partido único, puede pasar de todo, independientemente del rival que tengas delante.

-Y a nivel personal, ¿cómo se encuentra?

-Diría que mejor que nunca. Físicamente me encuentro muy bien y muy preparada para afrontar una liga que está siendo muy física y muy competida. Personalmente, me siento genial y con mucha confianza. Siempre estoy dispuesta a dar el 200%.

-Imagino que siempre que llega la Copa de la Reina se acuerda de lo que vivió en Zaragoza en 2023.

-Claro. Ganar esta competición es uno de los sueños que tiene cualquier jugadora profesional. Aunque lo tengas en la cabeza, muchas veces piensas que nunca vas a poder conseguirlo. Para mí, vivirlo aquel año en Zaragoza, con el equipo que teníamos, la piña que hicimos y además hacerlo allí, con toda la gente, fue espectacular. Tengo recuerdos maravillosos que se van a quedar en mi retina, en mi corazón y en mi mente toda la vida.

-¿Ese ha sido el mejor momento de su carrera?

-Sí, por supuesto. No digo que no haya habido otros muy buenos, pero como jugadora profesional y como persona competitiva siempre tuve en mente ganar una Copa de la Reina. Haberlo conseguido es una satisfacción, un honor y un orgullo.

-De aquella plantilla en el actual Casademont quedan tres jugadoras que fueron sus compañeras (Mariona, Hempe y Oma). ¿Sigue en contacto con ellas?

-Sí, tenemos muy buena relación, no solo de cuando estábamos allí, sino también ahora que estamos fuera. Se nota la sintonía que tenemos.

-Con la que se va a ver las caras en la pista es con Mariona. ¿Se imaginaba cuando eran compañeras que podía alcanzar el nivel que está mostrando ahora?

- Sí, me lo podía esperar. Cuando estuvo con nosotras ya tuvo un papel fundamental y muy importante. Ha ido mejorando y yo vi de cerca todo el trabajo que hacía, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Para mí eso es fundamental, ya no solo como jugadora, sino como compañera, que es algo muy importante para liderar un equipo. Me alegro muchísimo de que le vayan así las cosas y de que se la considere una de las mejores bases de Europa, porque se lo merece.

-De las jugadoras del actual Casademont con las que no compartió vestuario, ¿hay alguna cuyo juego le guste especialmente?

-Es difícil elegir solo a una, porque el Casademont actual tiene muchísima calidad. Pero si tengo que quedarme con una, diría Carla Leite. Contra nosotras no ha podido jugar prácticamente, así que ahora por fin nos vamos a enfrentar a ella. Me parece una jugadora con muchísima calidad y que destaca mucho en su juego ofensivo.

-Como especialista defensiva que es usted, ¿tiene ganas de frenarla este jueves?

-Será un reto. Cuando tiene delante a jugadoras con tanta calidad, se marca pequeños objetivos: intentar que no alcancen sus números habituales. Yo lo vivo así, como un reto y una motivación. En los dos primeros partidos no ha jugado mucho contra nosotras por lesión. A ver ahora.

-Y de Carlos Cantero, ¿qué recuerdo guarda?

- Muy positivo. Me ayudó mucho a crecer como jugadora y también como persona. Me dio mucha confianza en esos primeros años fuera de casa, que no son fáciles. Guardo recuerdos muy bonitos y, por supuesto, ganar una Copa de la Reina allí con él fue algo muy especial.

-Aquí en Zaragoza consideramos ese triunfo como el punto de inflexión para todo lo que ha venido después. ¿Se siente orgullosa de haber estado en el germen de esta explosión?

-Sí, claro. Zaragoza venía de una etapa que no era especialmente buena cuando yo estaba allí, así que el hecho de que el club hiciera el esfuerzo de invertir en el deporte femenino y en el baloncesto fue un orgullo. No solo para las jugadoras, también para la ciudad, porque se le fue dando visibilidad y, además, los resultados acompañaron. Me siento muy orgullosa de haber formado parte de eso. Todo crecimiento tiene detrás mucho trabajo y es importante que existan proyectos así en la Liga.

Y después, ya desde fuera, ¿cómo está viviendo su crecimiento? ¿Con cariño? ¿Quizá algo de envidia sana?

-Envidia sana no, porque no soy una persona envidiosa. Creo que todo trabajo tiene su recompensa y quien se lo trabaja merece que le vayan bien las cosas. Además, allí tengo gente maravillosa, como Mariona, Oma o Vega, que son amigas que me llevo. Ver que están en un equipo al que le van bien las cosas y que el trabajo da sus frutos me enorgullece como amiga.

-En la actual plantilla hay una jugadora de un perfil similar al suyo, Laia Flores. ¿Cree que podría desempeñar su rol en el actual Casademont?

- Sí, me he visto en ese papel, aunque no solo en Zaragoza, sino en cualquier equipo. Creo que todo el mundo puede tener esas oportunidades. Si eres una persona autoexigente, puedes encontrar hueco y desempeñar ese rol en cualquier equipo. Otra cosa es que luego lleguen momentos, por edad o por otras responsabilidades, en los que quizá te llaman otras cosas. Pero sí, me vería en ese papel sin problema.

-Y su futuro, ¿por dónde pasa?

-No tengo ni idea todavía. Estoy intentando disfrutar de esta temporada y lograr los objetivos, porque la Liga se está poniendo muy competitiva en la zona baja. Estoy centrada en disfrutar de esto. Como en casa, en ningún sitio. Estoy contenta y feliz de poder estar aquí, con mi familia al lado, y de disfrutar de una temporada que creo que va a ser interesante.

-Por último, ¿qué mensaje le manda a los aficionados del Casademont que vayan a leer esta entrevista?

-Les daría las gracias por todo el apoyo que me dieron y que me siguen dando hoy en día. Me llevo una gran familia de allí. Aunque enfrentarme a Zaragoza tenga un punto agridulce, siento también un poco como mío ese apoyo que le dan a las chicas. No puedo estar más orgullosa del cariño que recibo. Para mí es una satisfacción enorme contar con gente tan maravillosa como la Marea Roja.