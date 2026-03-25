Así han sido las cuatro participaciones del Casademont Zaragoza en la Copa de le Reina

La de Tarragona que está a punto de comenzar va a ser la quinta edición de la Copa de la Reina en la que el Casademont Zaragoza va a participar. El equipo aragonés se ha clasificado para ella ininterrumpidamente desde 2022, año en el que debutó. En este lustro, el torneo del K.O le ha hecho sentir a las de Cantero casi todas las emociones existentes, aunque ninguna como el éxtasis que se alcanzó en Zaragoza en 2023 con la consecución del que fue el primer título de la historia del club.

En la edición que en la que alcanzó la gloria, el Casademont no era novato, pero casi. Porque su primer contacto con la Copa fue en la temporada anterior. Su recorrido allí fue escaso, pero por aquel entonces a las zaragozanas tampoco se les podía pedir mucho más. El premio había sido clasificarse. Además, en cuartos les tocó bailar con la más fea, un poderoso Valencia Basket que, además, era el anfitrión. No obstante, las de Cantero no compitieron mal, aunque, eso sí, no tuvieron demasiadas opciones de triunfo.

En 2023 las tornas cambiaron de bando y fue el Casademont el que recibía la Copa en su casa. Aun así, no era ni mucho menos el favorito. Superó al Araski en cuartos de final, pero de nuevo el Valencia parecía que iba a ser demasiado. Un parcial de salida de 20-4 para las taronjas parecía confirmarlo. Pero ahí comenzó la locura colectiva en el Príncipe Felipe. Fueron limando las aragonesas esa renta, apoyadas por la grada, y un último cuarto espectacular le permitieron al equipo meterse en su primera final.

La expulsión de Vega Gimeno

Ahí esperaba el rey de Copas, el Perfumerías Avenida. Fue un partido bronco, pero que las salmantinas parecían tener controlado en el tramo final hasta que la expulsión de Vega Gimeno provocó la ira del pabellón y la furia del equipo y la MVP Helena Oma se desató para dejar la Copa en casa ante el delirio de las 10.800 personas que llenaron el Príncipe Felipe en un día para la historia del baloncesto aragonés.

El vigente campeón viajó a Huelva el año siguiente con la intención de defender la corona, pero el ritmo de la competición y la fatiga física no se lo permitieron. Arrasó el Casademont en los cuartos al Baxi Ferrol y pudo de nuevo con el Perfumerías Avenida en semifinales, pero las de Cantero llegaron con la lengua fuera a la final y no pudieron ni siquiera plantar cara (77-53) al Valencia Basket.

Por último, la temporada pasada fue quizá le edición más dolorosa para las aragonesas. Porque la Copa volvía a Zaragoza y en la mente de todos estaba repetir la gesta de 2023. Quizá ese exceso de presión no le vino bien al Casademont, que vio como el Perfumerías se vengaba de sus derrotas coperas ante las de Cantero y las dejó fuera en las semifinales.

Palmarés

Buscará el equipo aragonés la segunda Copa de su historia, también su entrenador, Carlos Cantero. De hecho, se da la circunstancia de que muchos de los técnicos que estarán en Tarragona intentarán conseguir su doblete particular. Al igual que el madrileño, Roberto Íñiguez (Girona), Berat Canut (Jairis), Rubén Burgos (Valencia Basket) y Javier Fort (Leganés) están empatados a un título copero. Querrán estrenarse Azu Muguruza (IDK Euskotren), Suso Garrido (Ensino Lugo) y Anna Montañana, que sí que tiene tres trofeos coperos como jugadora.

En ese apartado, el de jugadoras, habrá un bonito duelo entre Laura Gil (Jairis) y Mariona Ortiz. La capitana del Casademont tiene en su vitrina tres Copas (la que ganó con el equipo aragonés y dos más con el PerfumeríasAvenida) y si la volviera a conquistar igualaría a la murciana como jugadora con más Copas (4) de todas las que van a participar en Tarragona.n