Isaiah Washington, jugador del Casademont Zaragoza: "Si no tiras cuando estás liberado, el entrenador te sienta en el banquillo"

El Casademont Zaragoza venció el sábado al San Pablo Burgos con el mejor dato de anotación del equipo en una victoria esta temporada. Allí, el claro protagonista fue Isaiah Washington con 23 puntos. Aun así, el propio jugador pone el foco en el mensaje del entrenador. “El entrenador nos anima a tirar. Si no haces el tiro correcto… bueno. Si no tiras cuando estás liberado, dice que te va a sentar en el banquillo. Así que tener a alguien detrás de ti dándote ese respaldo es algo muy bueno”, asegura Washington.

Este despojo de la presión ha sido una de las máximas de Juan Plaza desde su llegada: “En ese partido tiramos muy bien. Cada día después del entrenamiento el entrenador se asegura de que todos se queden. Y bueno, nosotros también tomamos la iniciativa como equipo de quedarnos, tirar más, venir antes, seguir lanzando y simplemente tener confianza, cada día en los duelos y en los entrenamientos. Así que creo que por eso tiramos tan bien”, afirma.

El base estadounidense cuajó su mejor partido desde que llegó al club, algo que atribuye también al respaldo del resto de la plantilla. “Creo que jugué bien gracias a mis compañeros. Me dieron la confianza para salir ahí y ser la mejor versión de mí mismo. Da igual si juego 30 minutos, 2 minutos o 10, todos los compañeros se empujan unos a otros para salir y ser tú mismo”.

Isaiah Washington, celebra con sus compañeros una canasta ante el Burgos. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Gracias a ello, el Casademont sumó el sábado una victoria que rompe con una racha de ocho derrotas consecutivas, algo que ha repercutido positivamente en el vestuario: “El equipo está con muy buen ánimo después del partido. Hemos estado trabajando muy duro, simplemente intentando seguir siendo competitivos, y ha sido duro porque veníamos perdiendo”, afirma Washington. Tras el balsámico triunfo, las miradas están puestas en el próximo duelo, en Tenerife. “Estamos trabajando por algo distinto. La energía es muy buena, estamos felices de haber conseguido la victoria y ahora estamos centrados en el próximo partido, este domingo, para salir ahí, jugar duro e intentar ganar también ese”, añade.

Pese a haberse impuesto a un rival directo en la zona baja, como lo es el Burgos, no ha cambiado la situación del conjunto rojillo: “No diría que tengamos menos presión, pero vamos a mantenernos unidos. Ir partido a partido y luchar por la ciudad de Zaragoza, por el staff de aquí, y seguir siendo lo mejor que podamos ser.” En este sentido, el Casademont todavía tiene mucho trabajo por delante para asegurarse la permanencia. “Simplemente estamos intentando mantenernos centrados. Tenemos un calendario duro por delante en estos próximos tres encuentros. Así que vamos a ir cada partido a hacerlo lo mejor posible”.

Isaiah Washington, durante el partido ante el San Pablo Burgos en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Una de las claves será mejorar en defensa, donde el equipo no está mostrando su mejor imagen, algo en lo que Plaza también incide: “Nos está pidiendo menos pérdidas de balón, hemos tenido muchas en los últimos partidos. Tomar buenos tiros, volver bien en defensa en transición y estar ahí cuando haya jugadores abiertos para tirar de tres; intentar que el otro equipo haga lo que le resulta incómodo hacer. Y jugar duro, tirarse al suelo por los balones divididos, cerrar el rebote. Creo que si salimos ahí y hacemos eso, tendremos muchas opciones de ganar”, recalca.

En más de una ocasión ha subrayado el base que no le importa el rol que tenga que a sumir, siempre y cuando pueda ayudar al grupo. “Yo lo que prefiero estar la pista, y hacer lo que el equipo necesite de mí. Si necesitan que pase, pasaré. Si necesitan que anote, anotaré. Defender, sacar faltas en ataque, ser un jugador que una al grupo… lo que necesiten que haga”.