La 'Marea Roja' invade Tarragona: 1.600 aficionados apoyarán al Casademont Zaragoza en la Copa de la Reina
Los seguidores del conjunto rojillo ocuparán más de un tercio del recién ampliado Palau d'Esports, con capacidad para 4.210 espectadores
El Casademont Zaragoza afronta este jueves el inicio de una nueva competición, la primera correspondiente a este curso por la que competirá el conjunto rojillo. La Copa de la Reina arranca con una ronda de cuartos ante el IDK Euskotren para las de Carlos Cantero, que finalizaron líderes la primera fase de la Liga Femenina Endesa, y con el Palau d'Esports de Tarragona como gran sede del torneo.
Allí, una vez más, las aragonesas no estarán solas. La Marea Roja ha preparado un nuevo desplazamiento masivo para caer sobre la localidad tarraconense con todo su peso, que no es poco. Eso bien lo saben las jugadoras del Casademont, que ya han visto en otras ocasiones como los aficionados recorrían largos trayectos de centenares de kilómetros para arropar al equipo, como ya ocurrió en el partido de ida del Play In para la Final Six de la Euroliga, cuando alrededor de 150 seguidores se desplazaron a Praga.
Ahora, cuando el foco está puesto en obtener el segundo título de la temporada tras la consecución de la Supercopa de España en septiembre, la Marea Roja tendrá una presencia más que considerable en Tarragona. En torno a 1.600 aficionados del Casademont Zaragoza han comprado un abono para seguir la Copa de la Reina en un recién reformado Palau d'Esports de Catalunya.
Una cifra significativa si se tiene en cuenta que, incluso tras la gran ampliación por la que ha pasado el pabellón, representa más de un tercio del total de asientos disponible. En este sentido, el recinto de la localidad tarraconense inauguró este mismo martes, dos días antes del inicio de la competición, un reformado pabellón que incrementó sus localidades con 1.896 asientos retráctiles, pasando de 2.314 a 4.210, casi el doble.
Una inauguración al límite pensada para que el mayor número posible de personas puedan disfrutar del evento. No obstante, aquellos que no tienen abono también podrán ver los encuentros de la Copa de la Reina desde la Fan Zone, que los retransmitirá en directo todos los partidos a través de una gran pantalla. Además, en esta zona para los aficionados, habrá Food Trucks, zona de juegos y música en directo.
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