La Minicopa Femenina Endesa también recala en Tarragona: estos son los partidos del Casademont Zaragoza

Las chicas del Casademont Zaragoza se embarcan desde este jueves en la lucha por la Copa de la Reina, que tiene como sede este año el Palau d'Esports de Tarragona. Allí, en la localidad tarraconense, se prepara el otro gran evento deportivo del baloncesto femenino nacional, la Minicopa Endesa, y lo hace con representación del conjunto rojillo.

Dieciséis equipos participan en la competición, divididos en cuatro grupos. El Casademont Zaragoza, en el Grupo B, debutará contra el Ingeniería Ambiental CAB Estepona, el jueves a las 11.30 horas en el pabellón Riu Clar. Al día siguiente, las aragonesas tendrán que jugarse la clasificación con un doble partido en el pabellón Campclar, ante el Baxi Ferrol Interema Dopico a las 9.30, y ante el Lointek Gernika a las 13.30 horas.

Solo el primero de cada grupo obtendrá el pase para la fase de semifinales, que tendrá lugar el sábado, siendo la conformación de los otros tres la siguiente: CB Islas Canarias, Movistar Estudiantes, Hozono Global Jairis e Innova-tsn Leganés (Grupo A); Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Joventut Badalona y Cadí La Seu (Grupo C); Básquet Girona, Ibaeta Basket, Ensino y Araski (Grupo D).

Así, en caso de pasar de ronda, el Casademont Zaragoza se las vería contra el primer clasificado del Grupo C, el sábado a las 9.30 horas en el pabellón Serrallo. De esta forma, la final se disputará en el Palau d'Esports a las 12.00, seis horas y media antes del desenlace de la competición absoluta.

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Al igual que ocurre con el primer equipo, la ambición de las jugadoras infantiles del Casademont Zaragoza para llevarse la Minicopa es máxima, puesto que nunca la han ganado. Aun así, la capital aragonesa cuenta con un ganador de la competición, ya que el Mann Filter Zaragoza se llevó el trofeo en su primera edición, la de 2017.