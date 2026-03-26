Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "No pensábamos solucionar el partido en cinco minutos"

Estaba convencido Carlos Cantero de que el Casademont Zaragoza no iba a tener un partido sencillo ante el IDK Euskotren y, aunque finalmente su equipo no sufrió demasiado, el inicio fue de todo menos tranquilo. No obstante, el técnico madrileño tenía claro que el encuentro de los cuartos de final iba a ser una carrera de fondo. «Era un partido de 40 minutos. No pensábamos en ningún momento solucionar el partido en los primeros cinco minutos», apuntó Cantero tras el pase de las aragonesas hacia las semifinales de la Copa de la Reina.

Por ello, no desesperó el entrenador del Casademont. «Ha sido igualado. Poco a poco íbamos consiguiendo esas ventajas y el último empujoncito ha sido antes del descanso. Esos siete puntos (al descanso) nos han dado un poquito de vida para la segunda parte y ha sido ir poco a poco. Era también la idea del partido que teníamos y estoy contento», analizó el técnico.

La victoria fue de equipo, pero hubo algunas jugadoras que destacaron más que otras. Carlos Cantero tuvo palabras para una de ellas, Merritt Hempe, que además llegaba entre algodones a la Copa de la Reina después de haber estado con molestias musculares durante los últimos días. «Yo creo que le viene bien a nivel de confianza. Ha acabado cansada porque la ausencia de faltas ha hecho que las rotaciones se alargaran un poco más», comentó el madrileño, que, sin embargo, confirmó la presencia de la americana en el partido de semifinales: «He hablado con los fisioterapeutas y demás y ha ido bien».

El descanso

Afrontará hoy el Casademont Zaragoza una jornada de descanso (premio merecido por haber quedado en primera posición al finalizar la primera vuelta de la Liga Femenina Endesa) y ese puede ser un factor clave de cara al duelo de semifinales y también a una posible final. Así lo consideró también Cantero. «Es una buena noticia. El jugar hoy te permite tener más libertad con el tema de los minutos, en el caso de que fuera un poquito más justo el partido o de que alguna jugadora esté jugando bien y se sienta más cómoda en pista. Entonces ese día de descanso nos viene bien de lujo», reconoció el técnico.

Para el próximo rival, Cantero tiene un claro favorito.. «Le deseo suerte a Ensino, que es donde entrené. Me cae muy bien Valencia, pero Ensino no vuelve a una Copa desde que estuve allí. Voy a tirar para el corazón», acabó el entrenador del Casademont.