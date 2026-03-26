El Casademont Zaragoza arrasa en su estreno en la Minicopa: la cantera le enseña el camino a las mayores

No ha podido empezar de mejor manera la participación del Casademont Zaragoza en la Minicopa LF Endesa. Las canteranas aragonesas han arrasado en su primer encuentro y no han tenido problemas para imponerse al Estepona (64-39) en un duelo que han dominado de principio a fin y que ha servido como aperitivo del debut de las mayores esta tarde ante l IDK en los cuartos de final.

Comenzó fuerte el Casademont y ya en el primer cuarto comenzó a poner tierra de por medio dejando claras sus intenciones. El siguiente tramo hasta el descanso fue el más igualado del encuentro, pero siempre con las aragonesas por delante. Tras el paso por vestuarios, las canteranas salieron lanzadas, frenaron a un Estepona impotente y acabaron disfrutando en la que, a la postre, fue su primera victoria en el torneo. Las máximas anotadoras del equipo fueron Elena Sanabria y Oumou Samake con, respectivamente, 17 y 14 puntos

Este viernes las zaragozanas se jugarán su presencia en las semifinales en una jornada con dos partidos (ante el Baxi Ferrol a las 9.30 y ante el Gernika a las 13.30). Solo el primer clasificado del grupo seguira vivo en la Minicopa.