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El Casademont Zaragoza-IDK Euskotren, en directo: así van las cuartos de final de la Copa de la Reina

Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido inaugural de la competición entre aragonesas y vascas

Nadia Fingall intenta ganar la posición por un rebote en el duelo ante el IDK

Nadia Fingall intenta ganar la posición por un rebote en el duelo ante el IDK / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Día de emociones fuertes. La Copa de la Reina empieza esta tarde en Tarragona y lo hace con el Casademont Zaragoza abriendo la competición ante el IDK Euskotren en el primer encuentro de los cuartos de final. Las aragonesas son las claras favoritas para avanzar a las semifinales, aunque no podrá despistarse ante un conjunto vasco que ya le ha dado algún susto esta temporada y que afronta el duelo sin nada que perder. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo encuentro. Así va el duelo en tierras catalanas en el que debe ser el primer paso de las de Cantero hacia el trofeo:

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