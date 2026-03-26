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Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-IDK Euskotren, en directo: así van las cuartos de final de la Copa de la Reina
Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido inaugural de la competición entre aragonesas y vascas
Día de emociones fuertes. La Copa de la Reina empieza esta tarde en Tarragona y lo hace con el Casademont Zaragoza abriendo la competición ante el IDK Euskotren en el primer encuentro de los cuartos de final. Las aragonesas son las claras favoritas para avanzar a las semifinales, aunque no podrá despistarse ante un conjunto vasco que ya le ha dado algún susto esta temporada y que afronta el duelo sin nada que perder. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo encuentro. Así va el duelo en tierras catalanas en el que debe ser el primer paso de las de Cantero hacia el trofeo:
A pesar de haberse relajado en los últimos minutos, el Casademont Zaragoza supera por 71-61 al IDK y estará en las semifinales de la Copa de la Reina
Se acercan las vascas. A 12 a falta de 2 minutos
70-53 cuando faltan cuatro minutos para el final
Ese triple ha matado al IDK. +18 y faltan 5 minutos
Tripleeeee de Mariona afortunadísimo. 65-49
Sigue el +16 en los primeros minutos del último cuarto. Cuando faltan 7.30 para el final, todo controlado en Tarragona
Con 57-41 acaba el tercer cuarto. Algo rarísimo tendría que pasar para que el Casademont no esté en semifinales de la Copa de la Reina
Vuelven los 14 de renta
Intenta agarrarse al partido el IDK. 51-41. 3 minutos para el final del tercer cuarto
Asiste Helena, anota Mariona y Muguruza tiene que parar el partido. 51-37 cuando faltan cinco minutos para el final del tercer cuarto
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