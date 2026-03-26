La 'Marea Roja' vibra con el Casademont Zaragoza en la victoria ante el IDK de los cuartos de final de la Copa de la Reina

El Casademont Zaragoza ha dado este jueves el primer paso en su andadura por la Copa de la Reina 2026. Una primera victoria que, con una ventaja final de 10 puntos, no ha sido el más complicado de los triunfos del conjunto rojillo en lo que va de campaña. Aun así, han cumplido, como no podía ser de otra forma, y más todavía si se tiene en cuenta que la Marea Roja tampoco ha fallado.

Nadie daba el partido por ganado antes del comienzo de una ronda de cuartos a partido único que siempre puede traer sorpresas. Por eso mismo, los aficionados del Casademont no se han guardado nada para las rondas finales y han asaltado Tarragona, la sede del torneo, así como también lo han hecho en su propio terreno en la capital aragonesa.

En el Palau d'Esports de la localidad tarraconense, en torno a 1.500 aficionados del Casademont que ya se habían desplazado a tierras catalanas para ver la primera eliminatoria del torneo han apoyado al equipo intramuros del pabellón. Así lo han podido sentir las de Carlos Cantero, que han estado arropadas en cada cuarto de una solvente victoria ante el conjunto vasco.

Decenas de aficionados siguen el partido del Casademont Zaragoza ante el IDK en Puerta Cinegia. / LAURA TRIVES

Sin embargo, no solo los fieles aficionados que han partido este fin de semana hacia Tarragona para seguir en vivo la Copa de la Reina mostraron su cariño infinito hacia las aragonesas. También en Zaragoza ha habido un inmenso sector de la Marea Roja vibrando con el Casademont durante el enfrentamiento.

Muchos lo hicieron siguiendo el choque desde los televisores de sus casas, pero otros tantos fueron los que se congregaron en un mismo lugar, Puerta Cinegia, para animar a las jugadoras desde la distancia. Allí, junto a Plaza de España, cerca de medio centenar de fieles vieron el encuentro en la gran pantalla que luce en el interior del centro comercial. En torno a ella se congregaron padres, madres y niños que, incluso con el equipo a cientos de kilómetros, se hicieron escuchar al grito de «Zaragoza, Zaragoza». Y, para completar la imagen, el rojo de camisetas, bufandas y sudaderas pintó por dentro el local.

Decenas de aficionados siguen el partido del Casademont Zaragoza ante el IDK en Puerta Cinegia. / LAURA TRIVES

Asimismo, el rojo del Casademont Zaragoza fue también el color que imperó en el otro sitio en el que podía seguirse en directo el duelo contra el equipo dirigido por Azu Muguruza: la Fan Zone de la Copa de la Reina en los aledaños del Palau d'Esports de Tarragona.

Allí, donde también se retransmitirán en una gran pantalla los partidos correspondientes a la ronda de semifinales, para la que el Casademont ya ha comprado el billete, así como la final, el club aragonés fue el único con stand propio para la venta de bufandas, camisetas y demás artículos personalizados del conjunto rojillo.

Además, por esa misma Fan Zone, que dispone también de Food Trucks, zona de juegos y música, se dejó ver el presidente del Casademont Zaragoza. Reynaldo Benito, como el grueso de la Marea Roja, acompaña ya al equipo desde el primer día de la andadura copera en tierras catalanas y, con algo de suerte y con el talento que las aragonesas ya han demostrado en sobradas ocasiones, lo hará hasta que se juegue la final el domingo.