Casademont Zaragoza
Mariona Ortiz es impresionante y menos mal que Hempe llegaba tocada: las notas del Casademont Zaragoza-IDK
Gran actuación de la capitana y de las dos pívots del Casademont en el duelo de cuartos de final de la Copa de la Reina
Mariona | 9 |
Faro. Cuando hay dudas, sale al rescate. La capitana alumbró el camino.
Leite | 4 |
Perdida. Flojísimo estreno de la francesa en la Copa. Tendrá otra oportunidad para hacer de las suyas.
Flores | 5 |
Correcta. Mejor en defensa que en ataque, no destacó demasiado.
Pueyo | 5 |
Fallona. No tuvo su día en el tiro, aunque cumplió en el resto de facetas.
Oma | - |
Testimonial. Jugó los últimos tres minutos con el choque ya decidido.
Vorackova | 5 |
Tímida. No apareció demasiado y tampoco la necesitó su equipo.
Bankolé | 5 |
Escasa. Jugó menos de lo habitual, aunque dejó alguna buena acción.
Mawuli | 4 |
Errática. La japonesa se fue sin anotar a pesar de que intentar seis tiros.
Fingall | 5 |
Luchadora. No mostró su mejor versión, pero le dio cosas al equipo.
Hempe | 9 |
Tremenda. Menos mal que llegaba tocada. Exhibición ofensiva de la americana, genial desde el triple
Gueye | 8 |
Poderosa. Se crece ante el IDK. Fue una pesadilla por dentro para sus rivales.
Hermosa | - |
Relevo. Poco más de un minuto para la vitoriana en la cancha.
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