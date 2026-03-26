Mariona Ortiz es impresionante y menos mal que Hempe llegaba tocada: las notas del Casademont Zaragoza-IDK

Mariona | 9 |

Faro. Cuando hay dudas, sale al rescate. La capitana alumbró el camino.

Leite | 4 |

Perdida. Flojísimo estreno de la francesa en la Copa. Tendrá otra oportunidad para hacer de las suyas.

Flores | 5 |

Correcta. Mejor en defensa que en ataque, no destacó demasiado.

Pueyo | 5 |

Fallona. No tuvo su día en el tiro, aunque cumplió en el resto de facetas.

Oma | - |

Testimonial. Jugó los últimos tres minutos con el choque ya decidido.

Vorackova | 5 |

Tímida. No apareció demasiado y tampoco la necesitó su equipo.

Bankolé | 5 |

Escasa. Jugó menos de lo habitual, aunque dejó alguna buena acción.

Mawuli | 4 |

Errática. La japonesa se fue sin anotar a pesar de que intentar seis tiros.

Fingall | 5 |

Luchadora. No mostró su mejor versión, pero le dio cosas al equipo.

Hempe | 9 |

Tremenda. Menos mal que llegaba tocada. Exhibición ofensiva de la americana, genial desde el triple

Gueye | 8 |

Poderosa. Se crece ante el IDK. Fue una pesadilla por dentro para sus rivales.

Hermosa | - |

Relevo. Poco más de un minuto para la vitoriana en la cancha.