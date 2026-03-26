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CASADEMONT ZARAGOZA

Partido clave para el Casademont Zaragoza U22 en su camino a la Final a Seis

El equipo aragonés recibe este viernes al Burgos Grupo de Santiago en el Siglo XXI

Faye se cuelga del aro en el último partido del Casademont Zaragoza U22.

Faye se cuelga del aro en el último partido del Casademont Zaragoza U22. / ACB PHOTO

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes a las 20.30 horas en el Siglo XXI un duelo decisivo ante Burgos Grupo de Santiago, un enfrentamiento directo en la lucha por la clasificación para la Final a Seis de esta novedosa competición. A medida que se acerca el final de la fase regular, el conjunto aragonés sabe que cada partido es una oportunidad para consolidarse en la zona alta y dar un paso firme hacia su objetivo. Y es que ya solo quedan cuatro encuentros de esta segunda fase.

El equipo de Jorge Serna llega tras ver cortada su buena racha en la última jornada frente al Barça, en un encuentro que puso fin a varias semanas de crecimiento sostenido. Pese a ello, las sensaciones siguen siendo positivas y el grupo confía en recuperar su mejor versión para asentarse en el tercer puesto, una posición clave de cara a encarar con garantías el tramo final de la competición.

Enfrente estará un Burgos Grupo de Santiago que llega en buen momento tras vencer a Fundación CB Canarias, otro de los aspirantes a la Final a Seis. El precedente de la primera vuelta cayó del lado burgalés, pero el Siglo XXI se ha convertido en un fortín para Casademont, que solo ha cedido en casa ante el Barça en lo que va de curso.

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El Casademont Zaragoza es tercero con seis triunfos y el Burgos, cuarto con cinco, por lo que el partido no puede ser más decisivo para la clasificación final. Será el penúltimo partido como local, el apoyo de la afición y la importancia de los triunfos convierten el encuentro en una cita clave para seguir mirando el objetivo de la lucha por el título.

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