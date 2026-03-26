La previa del Casademont Zaragoza-IDK: el primer mordisco a la Copa de la Reina es obligado

La temporada del Casademont Zaragoza femenino está siendo frenética y fascinante, pero es que ahora llega lo mejor o, al menos, lo más importante. El fabuloso camino que ha construido el equipo aragonés llega a sus etapas finales y en las que no puede haber otro objetivo que tocar metal. Y la primera oportunidad ya está aquí con la Copa de la Reina.

Las de Cantero, gracias a su primer puesto acabada la primera vuelta, se han ganado abrir la competición, algo que será novedoso para ellas y que, además, puede darles ventaja en forma de descanso si son capaces de avanzar en el torneo del K.O. Pero antes de hacer castillos en el aire, el Casademont está obligado a superar a su primer escollo, el IDK Euskotren, en un partido (18.00 horas) en el que las zaragozanas son claras favoritas y todo que no sea un triunfo se podrá catalogar como una enorme decepción e incluso como un fracaso. Porque el Casademont ha viajado hasta Tarragona, sede de la competición, con la intención de conquistar la segunda Copa de la Reina de su historia y nada que no sea alzarse con la corona será suficiente para un equipo que está hambriento por ponerle la guinda en forma de trofeos a su gran campaña.

Para ello, Carlos Cantero contará con toda plantilla a su disposición. Ninguna de las doce jugadoras aragonesas ha querido perderse la cita. La única que despierta alguna duda en cuanto al aspecto físico es Merritt Hempe. La americana ha estado arrastrando molestias musculares desde el parón internacional y no jugó el último encuentro ante el Gran Canaria por precaución. No obstante, y si no hay novedades de última hora, no habrá problemas para que la pívot ayude a sus compañeras, aunque no es descartable que el técnico madrileño dosifique sus minutos si el Casademont no sufre demasiado ante el IDK.

El cuadro de la competición en Tarragona / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Todo lo contrario pretenderá el conjunto vasco, que afronta repleto de ilusión la Copa de la Reina. Hablaba Cantero en la previa de la peligrosidad del encuentro y es que una de las mayores armas con las que va a contar el IDK es la tranquilidad con la que van a afrontar el choque. Para las de Muguruza, el torneo es un premio a su buena temporada y saltarán a la pista sin ningún tipo de presión, que recaerá toda del lado aragonés.

Pero es que jugando a baloncesto las vascas también le pueden encontrar las cosquillas al Casademont. De hecho, ninguno de los dos encuentros ligueros de esta temporada, aunque los han ganado, han sido sencillos para las zaragozanas. En el primero, en el Felipe, el IDK fue dominando en el marcador hasta bien entrado el último cuarto. En el segundo, solo la majestuosa actuación de Aminata Gueye en el tercer cuarto frenó a un IDK que también iba por delante en su cancha.

La exjugadora del Casademont

Las vascas cuentan con una plantilla corta, pero con jugadoras de mucha calidad como Vitola, Robinson o Buch sumadas a un sólido bloque nacional en el que está la querida Lara González. Un equipo, sin embargo, al que el Casademont Zaragoza debería ganar y más en una cita sin margen de error. No obstante, el IDK también es capaz de castigar los errores del rival y su defensa es de las más pegajosas de toda la Liga Femenina Endesa.

Deberá igualar el conjunto aragonés ese nivel de intensidad atrás y también en la otra canasta para que su mayor calidad haga el resto y las de Cantero puedan vivir una jornada inaugural lo más plácida posible y, si se puede, guardar fuerzas para lo que estaría por venir. En unas hipotéticas semifinales, el rival saldría del choque que se dispute justo a continuación entre el Ensino y el Valencia. La lógica dice que aragonesas y valencianas deberían verse en esa ronda el sábado, pero la Copa ha demostrado ya muchas veces que en ella poco se puede dar por sentado. Por ello, el primer mordisco a la corona ante el IDK es obligado.