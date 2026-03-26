El Valencia retará al Casademont Zaragoza en las semifinales de la Copa de la Reina: sexto enfrentamiento de la temporada

En el penúltimo paso antes de levantar la Copa de la Reina, el Casademont Zaragoza tendrá que superar al Valencia Basket. Las pupilas de Rubén Burgos se impusieron con autoridad al Ensino Lugo y volverán a retar a las aragonesas en un partido que ya puede ser considerado como un clásico del baloncesto femenino español en la actualidad.

Cuadro de la Copa de la Reina / SERVICIO ESPECIAL

Será, ni más ni menos, la sexta vez que los dos equipos se vean las caras durante esta temporada. De momento, el balance, tras muchos años en los que el Valencia Basket era la bestia negra de las de Cantero, sonríe claramente al Casademont (cinco victorias y solo una derrota). Aun así, la calidad de las taronjas es incuestionable y el encuentro de mañana tiene un pronóstico incierto y ninguno de los dos equipos es el claro favorito.

Comenzó la temporada el Casademont Zaragoza a lo grande imponiéndose al Valencia en la Supercopa. Después, las de Cantero ganaron dos veces en el Roig Arena y también en el duelo del Felipe en la Euroliga. La única victoria valenciana llegó en Zaragoza, pero en el partido de la competición doméstica.