El amuleto Nadia Fingall, a prueba tras su espectacular racha en los Casademont Zaragoza-Valencia Basket

La rivalidad entre el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket sumará este sábado un nuevo capítulo. Una lucha de poder a poder que ha ido cambiando en los últimos tiempos de color, de un intenso naranja al rojo pasión del equip aragonés. Un giro de guion que, casualidad o no, ha coincidido con el cambio de camiseta de Nadia Fingall.

La americana fichó este pasado verano por el Casademont después de varios años a las órdenes de Rubén Burgos y su gen competitivo le ha venido de perlas a las zaragozanas para hacer frente a un equipo al que no encontraban la manera de hincar el diente. Ahora, dada la igualdad de ambas plantillas, en el cara o cruz que son muchos de sus enfrentamientos da la sensación que el lado de la moneda en el que está Fingall pesa más y le permite llevarse al gato al agua al equipo en el que ella juega. Sin ir más lejos, la ala pívot ha ganado nueve de los últimos diez partidos en los que aragonesas y valencianas se han medido.

Curiosamente, el encuentro que le quitó el inmaculado a la espectacular racha de Fingall fue el último que se ha disputado, cuando, en Liga, el Valencia Basket asaltó el Felipe para ganar por primera vez al Casademont esta temporada en el que era el quinto partido entre ambos conjuntos.

Techo competitivo

A favor de la estadounidense hay que decir que, de esos cincos choques, era el de menor trascendencia y, si había que elegir uno para perder, ese era el idóneo. Pero ese no es el caso del partido que se va a jugar en Tarragona, lo de hoy es toda una semifinal de la Copa de la Reina y hay en juego en título. Un día perfecto para que el amuleto de Fingall siga funcionando a la perfección.

Mientras tanto, en Valencia muchos se siguen tirando de los pelos por haber dejado escapar a una jugadora que al Casademont le ha dado un salto competitivo notable. Tanto es así que el club aragonés ya se ha asegurado la continuidad de la americana para la próxima campaña, siendo la suya una de las renovaciones (una de las más esperadas) que ha ido anunciando el Casademont en las últimas semanas. «Su liderazgo silencioso, basado en el trabajo constante y el ejemplo, ha sido determinante para fortalecer la identidad del equipo durante toda la temporada», explicó esa decisión la entidad. Nadia, es el momento de volver a demostrarlo.