Perfumerías Avenida aplasta a Girona (53-76) y jugará la otra semifinal de la Copa de la Reina ante Jairis

El Hozono Global Jairis se impuso con autoridad (72-56) al Innova-tsn Leganés y se clasificó para las semifinales en la Copa de la Reina. El defensor del título se medirá en la otra semifinal del torneo al Perfumerías Avenida, que se impuso de forma sorprendente y con mucha autoridad (53-76) en el Palau d’Esports tarraconense.

El Jairis impuso pronto el ritmo y lo demostró cerrando el primer periodo con 30-14 a su favor. Alba Prieto ya destacaba en anotación para las de Alcantarilla y enfrente pocos recursos lucía el equipo debutante en esta competición.

Morgan lideraba a las murcianas, que llegaron a disfrutar de una renta de 24 puntos. Tras el descanso, el Jairis se limitó a administrar su ventaja para certificar su pase a la semifinal.

Ahí se las verá con un Perfumerías Avenida que sacó de la pista a uno de los grandes favoritos al título, el Girona, que fue aplastado por un rival muy superior que desactivó a una escuadra catalana, que, junto al Casademont Zaragoza, representará al baloncesto español en la Final Six que se celebrará el próximo mes en el Príncipe Felipe de Zaragoza.