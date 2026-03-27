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El Casademont Zaragoza iguala la apuesta del primer equipo en Tarragona y ya está en semifinales de la Minicopa

El Infantil A se enfrentará este sábado al Joventut Badalona después de haber ganado los tres partidos de la fase de grupos

Las jugadoras del Infantil A del Casademont junto a las del primer equipo en Tarragona.

Las jugadoras del Infantil A del Casademont junto a las del primer equipo en Tarragona. / Fundación Basket Zaragoza

Bruno Palacio

La cantera del Casademont Zaragoza cruza de la mano del primer equipo a la ronda de semifinales del torneo en Tarragona. Las chicas del Infantil A ganaron ayer sus dos partidos de la Minicopa LF Endesa que, sumados a la victoria del jueves, las colocan primeras de grupo y las llevan directas a la penúltima ronda.

Con las de Carlos Cantero animando desde la granda, el Infantil A del Casademont se ha impuesto este viernes a sus adversarios con dos abultados marcadores y una idéntica ventaja de 50 puntos sobre el rival que ha obligado a cerrar actas durante el tercer cuarto en ambos casos, según dicta el reglamento.

En el primer encuentro de la mañana, a las 9.30 horas, las aragonesas atropellaron al Baxi Ferrol y dejaron el marcador en 64-14. Más tarde, a las 13.30 horas del mediodía, el conjunto rojillo repitió su actuación y no dio opciones al Lointek Gernika, al que superaba por 59-9 cuando se paró el crono.

Las jugadoras del primer equipo del Casademont ven un partido del Infantil A.

Las jugadoras del primer equipo del Casademont ven un partido del Infantil A. / Fundación Basket Zaragoza

Este sábado el Casademont Zaragoza se anticipará de nuevo al primer equipo y jugará la semifinal ante el Joventut Badalona, a las 9.30 horas en el pabellón Serrallo. El equipo catalán, primer clasificado del Grupo C, venció también sus tres partidos, ante Perfumerías Avenida (16-67), Valencia Basket (78-81) y Sedis La Lola (69-18).

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En el otro lado del cuadro, el Jairis, del Grupo A, se enfrentará al Araski, del Grupo D, en un choque en el que ambos equipos buscarán sellar el pase a la final de la Minicopa, que se disputará el domingo a las 12.00 horas en el Palau d'Esports de Tarragona.

Las jugadoras del Infantil A del Casademont, antes de un partido de la fase de grupos.

Las jugadoras del Infantil A del Casademont, antes de un partido de la fase de grupos. / Fundación Basket Zaragoza

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