El Casademont Zaragoza iguala la apuesta del primer equipo en Tarragona y ya está en semifinales de la Minicopa

La cantera del Casademont Zaragoza cruza de la mano del primer equipo a la ronda de semifinales del torneo en Tarragona. Las chicas del Infantil A ganaron ayer sus dos partidos de la Minicopa LF Endesa que, sumados a la victoria del jueves, las colocan primeras de grupo y las llevan directas a la penúltima ronda.

Con las de Carlos Cantero animando desde la granda, el Infantil A del Casademont se ha impuesto este viernes a sus adversarios con dos abultados marcadores y una idéntica ventaja de 50 puntos sobre el rival que ha obligado a cerrar actas durante el tercer cuarto en ambos casos, según dicta el reglamento.

En el primer encuentro de la mañana, a las 9.30 horas, las aragonesas atropellaron al Baxi Ferrol y dejaron el marcador en 64-14. Más tarde, a las 13.30 horas del mediodía, el conjunto rojillo repitió su actuación y no dio opciones al Lointek Gernika, al que superaba por 59-9 cuando se paró el crono.

Las jugadoras del primer equipo del Casademont ven un partido del Infantil A. / Fundación Basket Zaragoza

Este sábado el Casademont Zaragoza se anticipará de nuevo al primer equipo y jugará la semifinal ante el Joventut Badalona, a las 9.30 horas en el pabellón Serrallo. El equipo catalán, primer clasificado del Grupo C, venció también sus tres partidos, ante Perfumerías Avenida (16-67), Valencia Basket (78-81) y Sedis La Lola (69-18).

En el otro lado del cuadro, el Jairis, del Grupo A, se enfrentará al Araski, del Grupo D, en un choque en el que ambos equipos buscarán sellar el pase a la final de la Minicopa, que se disputará el domingo a las 12.00 horas en el Palau d'Esports de Tarragona.