Una descomunal exhibición de Savkov, con 47 de valoración, le da una importante victoria al Casademont U22 (102-85)

El Casademont Zaragoza U22 se impuso en un duelo clave para clasificarse para la final a seis de la Liga U al Burgos Grupo de Santiago (102-85) y sigue manteniendo el Siglo XXI como un fortín, ya que solo ha vencido un invicto Barça. El encuentro fue una exhibición de Savkov, que terminó con 36 puntos y 47 de valoración con 8 de 10 en triples, y de Traoré, que no se quedó atrás e hizo 20 puntos y 32 de valoración.

Con un 18-8 salió el Casademont, muy serio en el primer cuarto y en el segundo solo pudo el conjunto visitante mantenerse vivo a base de triples ante el poderío sobre todo en el poste de los aragoneses. De hecho, anotaron 10 de 20 en los dos primeros cuartos, lo que permitió una exigua ventaja de seis al descanso (53-47).

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Cuando volvió el Casademont a priorizar el juego interior a los triples volvió a marcharse en el encuentro y, pese a dos arreones del Burgos, especialmente un 3-10 de salida en el último cuarto que les llegó a poner a cuatro, Savkov volvió a sacar el fusil para dejar una nueva victoria en casa y muy importante por el rival.