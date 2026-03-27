Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Isaiah Washington no ha estado en toda la semana, veremos si viaja"

El Casademont Zaragoza se enfrenta este domingo a domicilio a La Laguna Tenerife, uno de los equipos más en forma de Liga ACB, y tendrá que hacerlo sin que esté al 100% el jugador más destacado del conjunto rojillo en la victoria del pasado sábado ante el San Pablo Burgos, tal y como ha confirmado este viernes el entrenador del equipo, Joan Plaza. “Isaiah Washington no ha entrenado en toda la semana con nosotros. Veremos si mañana puede viajar y, si lo hace, en qué condiciones está, pero la verdad es que no le hemos visto el pelo”.

El base estadounidense afectado por “un virus estomacal” que le habría provocado “cierta debilidad física y fiebre”, entre otros síntomas: “Hoy por precaución no está aquí”, añade el técnico catalán. Aun así, Plaza confía en que pueda viajar con el equipo y así “ayude al menos a dar minutos de descanso si se ve capaz”. Y es que Washington se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los hombres clave de la plantilla del Casademont gracias a sus números.

Sin embargo, el preparador no cree que haya nadie en otro escalón dentro del vestuario y atribuye el acierto de Washington a los momentos de forma. “Yo quiero a la gente que quiera jugar, que sea consciente de que algún día tú puedes estar inspirado, no sé cuántas veces en su vida Isaiah metió tantos triples. Pero el tema es ya no solo que seas capaz de eso, sino hacerlo de una forma constante en el tiempo y que a la vez defiendas, no pierdas balones y entrenes. Entonces, cuando eso se reproduzca más veces en el tiempo, me lo creeré, pero mientras esto sea un día puntual, gracias por habernos ayudado, pero demuéstranos que eres constante en todo cuanto hagas”, ha remarcado.

Isaiah Washington, durante una sesión de entrenamiento la semana pasada. / RUBÉN RUIZ

Por eso mismo, Joan Plaza deposita toda su confianza en que toda la plantilla se complemente para sacar los partidos adelante. “Es el equipo el que va a generar y nos va a salvar. Eso quiere decir: los jugadores jóvenes, los viejos, los más experimentados, los más noveles. El equipo por encima de todo”, afirma. En este sentido, reconoce el técnico que los aspectos a mejorar con el relevo en el banquillo eran evidentes. “Había dos asignaturas muy claras cuando yo llegué aquí. Había muy mal porcentaje de tres y muchas pérdidas de balón”. Ahora, la corrección ha sido parcial. “Las dos líneas están: una en ascenso, otra en descenso”, valora.

Ahora, el Casademont no solo afronta una dura salida a Tenerife, sino un calendario inmediato complicado, algo que tendrá que encarar el equipo con “dureza mental” y sin reservas, asegura Plaza. “Primero, no querer seleccionar rivales. Si tuviéramos cuatro o cinco partidos de holgura sobre el descenso podríamos centrarnos en uno, ahora no. Tenemos que ir a Tenerife sabiendo que nos estamos jugando la vida, porque además por otro lado tanto Andorra como Burgos, Granada, Gran Canaria… ellos intentarán generarse ese colchón”, ha indicado.

Joan Plaza se dirige al banquillo durante el partido ante el Burgos en el Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por eso, admite con cierta ironía que la fe será uno de los mayores argumentos del Casademont Zaragoza, que tendrá que buscar la victoria “rezando” en tierras tinerfeñas. “Hablando en serio, las pocas posibilidades que podamos tener, pasan por no hacer regalos y por estar convencidos de que podamos competir a un buen nivel. Cierto que ellos vienen de arrasar a Unicaja, de barrer también a Valencia, han competido a un gran nivel, llevan cuatro partidos seguidos ganando, es un rival muy difícil. Pero nosotros no podemos seleccionar enemigos”, confirma.

Por último, ha mencionado el efecto que el triunfo tuvo sobre el vestuario tras ocho derrotas consecutivas, aunque lo ve más como una obligación. “Hemos hecho lo que se debía hacer. Ahora lo que hemos de hacer es seguir refrendando eso y no esperar a los partidos de casa para dar nuestra mejor versión, sino ir a canchas como Tenerife o Basconia o aquí contra Barcelona o donde sea y ser capaces de ir sumando”.