Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "La derrota no afecta a la confianza para disfrutar lo que nos queda"

El Casademont Zaragoza ha sufrido una de las derrotas más duras de la temporada, que lo deja por primera vez fuera de un título este curso. Aun así, Carlos Cantero se mostró convencido tras el choque ante el Valencia Basket de las posibilidades del equipo para reponerse del golpe y seguir luchando por las competiciones restantes: «Este equipo ha demostrado que gestiona bien las derrotas, que les afectan en el momento de perder, porque somos ganadoras, pero nos levantamos. No tengo ninguna duda que esto no afecta negativamente ni a la confianza, ni a disfrutar lo que nos queda por delante para competir y sentirnos con opciones de ir a por ello».

Así mismo se lo hizo saber el entrenador al vestuario, que tendrá que levantarse tras el tropiezo. «A las jugadoras les he dicho que queda mucho. La temporada no acaba con la Copa de la Reina, por suerte, y somos muy afortunadas de ser un equipo que ha perdido muy poco este año, pero todas las derrotas han sido duras», subrayó.

Por su parte, el técnico aseguró estar algo menos dolido por la necesidad de gestionar los ánimos de la plantilla. «Yo lo llevo mejor que ellas. Es cierto que he visto un vestuario triste, y es normal. Yo quizá también, pero la función de tener que dar esa charla postpartido me hace gestionarlo de una forma un poco más optimista para intentar que busquen el lado positivo también de las derrotas».

Carlos Cantero, analítico durante el partido de la Copa de la Reina ante el Valencia. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Una tristeza acrecentada por las expectativas formadas en torno al Casademont en el torneo, aunque el preparador ya avisó de ese peligro. «Evidentemente, nos veíamos con opciones antes de la Copa para ir a por ella, para ganarla. Y si se volviera a disputar mañana diría lo mismo. Somos un equipo que no nos considerábamos favoritas, pero sí con opciones de competir porque es lo que estamos demostrando todo el año», añadió Cantero.

Por eso, está contento con la imagen del equipo también en la derrota. «Quiero decirle a las jugadoras que estoy muy orgulloso de ellas porque hemos perdido peleando, que es lo importante y lo que les demando». Así, el técnico piensa ya en próximos retos y en las competiciones en las que el Casadmont sigue vivo: «Queda mucho todavía, no solo de Liga regular, sino también una Final Six. Hay que afrontar esto también con mucha ilusión porque nos vemos con opciones de todo y así tiene que ser».

Rubén Burgos y Carlos Cantero se saludan tras el encuentro de semifinales de la Copa. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Cantero, además, consideró al conjunto taronja como justo vencedor de la primera semifinal de la Copa de la Reina: «Quiero empezar felicitando a Valencia por la victoria. Creo que han hecho mejor partido y son merecedoras de estar en la final». En este sentido, admite que le reconforta caer ante un rival que lo mereció. «Cuando se pierde contra un equipo que ha sido mejor, no queda otra que aplaudirles, levantarse, seguir trabajando, decirles que tenemos margen de mejora para el futuro y, si nos volvemos a encontrar, pues adaptarnos a este nuevo equipo y jugar un mejor partido».

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Sobre el análisis del choque, el Casademont, que tenía más que estudiado al Valencia en el sexto cruce de la temporada, no supo seguir el plan de partido. «Teníamos delante un equipo muy físico que estaba haciendo muy buenos porcentajes. Siempre hemos dicho que el rebote y el control de las pérdidas era muy importante para ganar a Valencia. Es algo que coincidía en todos los partidos que hemos jugado contra ellas. Hasta el descanso el rebote nos ha costado. En la segunda parte sí que lo hemos controlado mejor y se ha visto un partido más igualado», valoró.