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El Casademont Zaragoza-Valencia Basket de semifinales de la Copa de la Reina, en directo: final anticipada en Tarragona
El equipo aragonés se mide por sexta vez al taronja en el penúltimo paso antes de la gloria
Es una semifinal, pero por el nivel de los ambos equipos tiene aroma a final anticipada. El Casademont Zaragoza se mide al Valencia Basket en Tarragona buscando su quinta victoria en el sexto enfrentamiento ante las taronjas esta temporada y un hueco en la gran final de mañana, que será ante el Perfumerías Avenida o el Hozono Jairis. Sin el Spar Girona, ya eliminado, aragonesas y valencianas tienen colgado el cartel de favoritas en un partido que ya es un clásico del baloncesto femenino.
El Casademont contará además con el factor de la 'Marea Roja', que es la afición más numerosa de largo en Tarragona. De hecho, se espera a más de 1.000 aficionados rojillos en la grada del Palau d'Esports Catalunya.
Sigue el partido con nosotros desde Tarragona:
Sale a calentar el Casademont Zaragoza a la pista de Tarragona y lo hace entre una tremenda ovación de la afición zaragozana, que es muy mayoritaria con respecto a la del Valencia Basket.
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