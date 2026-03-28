El Casademont Zaragoza vuelve de Tarragona con el bronce de la Minicopa

El Casademont Zaragoza ha firmado una Minicopa LF Endesa de mucho mérito y regresa de Tarragona con la medalla de bronce tras una jornada de baloncesto con cara y cruz. El Infantil A del conjunto rojillo ha caído en su primer duelo este sábado, en la semifinal del campeonato, ante el Joventut Badalona (65-94) y, más tarde, ha sumado una victoria en el enfrentamiento por el tercer y cuarto puesto ante el Araski (49-72).

En el partido ante el conjunto catalán, disputado a las 9.30 horas, los dos equipos han empezado bien y han mantenido la igualdad durante el primer cuarto, que ha terminado con empate (19-19). Sin embargo, desde el segundo parcial (16-32) el choque se ha ido decantando hacia el lado del las catalanas, que se han marchado al descanso con 35-51 en el marcador. El tercer cuarto ha sido el que ha terminado con más desigualdad (14-48), dejando así a las aragonesas prácticamente sin opciones con una desventaja de 31 puntos.

En el último parcial, el único que ha caído del lado del Casademont (16-14), el conjunto rojillo ha sacado fuerzas de flaqueza, aunque el arreón no ha sido suficiente para pelear por el triunfo ante el Badalona, que ya ha sellado el pase a una final que jugará mañana a las 12.00 horas en el Palau d'Esports de Tarragona, ante el Hozono Global Jairis después de que este venciera de manera simultánea al Araski (58-54).

Una jugadora del Casademont tira a canasta durante el partido ante el Badalona. / Fundación Basket Zaragoza

Así, el Casademont se ha citado con el conjunto vasco para repartirse el tercer y el cuarto puesto en un encuentro disputado a las 13.30 y que ha caído del lado rojillo. Las aragonesas se han llevado el primer cuarto (16-19) y han perdido el segundo (22-17), dejando el partido abierto al descanso.

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No obstante, en la segunda parte las rojillas no han dado opciones al rival y han arrasado en los dos últimos cuartos (6-17 y 5-19) para asegurarse una holgada victoria. El Casademont Zaragoza regresa de la localidad tarraconense con la medalla de bronce en la Minicopa y una sobresaliente participación en el torneo.