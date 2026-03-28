Fernando Romay no se moja con un favorito a la Copa de la Reina y Anna Cruz reconoce "tener un poquito de predilección por el Casademont Zaragoza"

Junto a la 'Marea Roja' y el resto de aficiones, en una 'Fan zone' repleta de gente para el encuentro de las hinchadas hubo dos exjugadores que no se quisieron perder esta fiesta del baloncesto.

La exjugadora del Casademont Zaragoza Anna Cruz subió al escenario de 'Colgados del aro' para ofrecer, junto a su amiga Patricia, una coca casera y vermú de la tierra a Iturriaga, Lolaso y compañía. Ya retirada de baloncesto aprovechó la cercanía para vivir una Copa de la Reina desde el prisma del aficionado, una experiencia muy distinta a sus Copas como jugadora.

Sobre las opciones del Casademont, Cruz, que jugó en el Casademont entre diciembre del 2020 y el verano de 2022, considera que "siempre es un aspirante a ganar la Copa y cualquier título". "La plantilla ha ido creciendo cada año y está a un muy buen nivel", apostilló Anna Cruz.

Y por su pasado en Zaragoza, la ex del Casademont tiene a su favorito para la Copa: "Siempre tienes buen recuerdo de todos los equipos. En Zaragoza estuve año y medio y muy bien y siempre tienes un especial cariño. De los que hay en esta Copa solo he jugado en Zaragoza y tengo un poquito de predilección", confesó.

EN IMÁGENES | La Marea Roja calienta motores en Tarragona antes de las semifinales / Miguel Ángel Gracia

A Fernando Romay le costó Dios y ayuda llegar al escenario porque al atravesar la 'Fan zone' se para con todo aquel que le pide una foto, que no son pocos, y siempre con una sonrisa. Sobre el ambiente, el exjugador descató que "lo más importante en las Copas del Rey y de la Reina es la comunión que hay entre las aficiones y el buen rollo porque se respira baloncesto".

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Y sobre las opciones de triunfo del Casademont, Romay dijo, en tono de broma, que cree "que va a estar entre los cuatro primeros". Ya en serio, "no me voy a mojar", dijo. "Es la Copa, el gran favorito que era Girona cayó ayer. Se dice que el baloncesto es un deporte que juegan cinco contra cinco y que ganar por uno es una gran victoria y ganar de dos es aplastante. Cualquier detalle puede influir", finalizó.