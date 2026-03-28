Fernando Romay no se moja con un favorito a la Copa de la Reina y Anna Cruz reconoce "tener un poquito de predilección por el Casademont Zaragoza"
El carismático exjugador y la ex del Casademont viven el ambiente de la Copa en Tarragona junto a las aficiones
Junto a la 'Marea Roja' y el resto de aficiones, en una 'Fan zone' repleta de gente para el encuentro de las hinchadas hubo dos exjugadores que no se quisieron perder esta fiesta del baloncesto.
La exjugadora del Casademont Zaragoza Anna Cruz subió al escenario de 'Colgados del aro' para ofrecer, junto a su amiga Patricia, una coca casera y vermú de la tierra a Iturriaga, Lolaso y compañía. Ya retirada de baloncesto aprovechó la cercanía para vivir una Copa de la Reina desde el prisma del aficionado, una experiencia muy distinta a sus Copas como jugadora.
Sobre las opciones del Casademont, Cruz, que jugó en el Casademont entre diciembre del 2020 y el verano de 2022, considera que "siempre es un aspirante a ganar la Copa y cualquier título". "La plantilla ha ido creciendo cada año y está a un muy buen nivel", apostilló Anna Cruz.
Y por su pasado en Zaragoza, la ex del Casademont tiene a su favorito para la Copa: "Siempre tienes buen recuerdo de todos los equipos. En Zaragoza estuve año y medio y muy bien y siempre tienes un especial cariño. De los que hay en esta Copa solo he jugado en Zaragoza y tengo un poquito de predilección", confesó.
A Fernando Romay le costó Dios y ayuda llegar al escenario porque al atravesar la 'Fan zone' se para con todo aquel que le pide una foto, que no son pocos, y siempre con una sonrisa. Sobre el ambiente, el exjugador descató que "lo más importante en las Copas del Rey y de la Reina es la comunión que hay entre las aficiones y el buen rollo porque se respira baloncesto".
Y sobre las opciones de triunfo del Casademont, Romay dijo, en tono de broma, que cree "que va a estar entre los cuatro primeros". Ya en serio, "no me voy a mojar", dijo. "Es la Copa, el gran favorito que era Girona cayó ayer. Se dice que el baloncesto es un deporte que juegan cinco contra cinco y que ganar por uno es una gran victoria y ganar de dos es aplastante. Cualquier detalle puede influir", finalizó.
- Hallan muerta a la joven de 18 años desaparecida en Zaragoza
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Cada vez estoy más a gusto con este equipo
- Zaragoza llora la muerte del joven fallecido en un accidente de tráfico en Tauste: 'No tenemos palabras para describir el dolor
- La historia de la antigua marisquería de Zaragoza y su reapertura 'maldita': 'Hay malestar en el barrio
- El hijo del ex del Real Zaragoza que brilla en LaLiga Futures: caño de espuela y gol
- Zaragoza tendrá un nuevo pulmón verde en Arcosur: casi doblará al Parque Grande y costará 18 millones de euros
- El restaurante de Zaragoza con el mejor menú del día por menos de 35 euros: cocina contemporánea con opciones veganas en la zona Universidad
- Hallan muerto en Teruel al joven profesor desaparecido en Fraga