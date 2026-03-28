El golpe de Leo Fiebich para el Casademont Zaragoza y cómo convertir la frustración en hambre

Esta vez no hubo ni dominio, ni remontada, ni opciones de llegar a la final. El Valencia Basket fue superior y el Casademont Zaragoza no estará en la final de la Copa de la Reina de Tarragona. Leo Fiebich con sus 18 puntos en 28 minutos con un extraordinario 4 de 5 en triples abrió una brecha que secundaron el resto de jugadoras del Valencia para dejar definitivamente atrás a las aragonesas, que ni con arreones de Mariona, Leite y Pueyo en momentos puntuales lograron darle la vuelta al encuentro.

Es una decepción, sin duda, porque este equipo ha dado el paso de querer pelear por todos los títulos. Así lo manifestaron las jugadoras entrevistadas por este diario antes del torneo: el vestuario iba a Tarragona queriendo ganar la Copa, con la ambición de sumar otro título, sabiendo que estaban en todas las quinielas de favoritas. Por eso no conseguirlo es una desilusión, por mucho que el verdugo haya sido el conjunto con el mayor presupuesto y una plantilla extraordinaria, reforzada incluso en las últimas fechas.

Es otra muestra más del crecimiento de este proyecto, que ya no se conforma con estar ni con pelear, que quiere ganar y le dolerá en el alma no haberlo hecho. Ahora llega el siguiente paso que tendrán que gestionar tanto el cuerpo técnico de Carlos Cantero como las propias jugadoras y que no es otro que convertir esta frustración de hoy en el hambre de mañana. Porque la temporada no termina en Tarragona ni mucho menos.

El Casademont Zaragoza debe centrarse ya en todo lo que le queda, tanto la Final Six del mes que viene como la recta final de la Liga regular y los posteriores playoffs. Todavía hay mucho en juego, la plaza directa para la Euroliga y la oportunidad de levantar dos títulos, si bien el europeo se presenta francamente complicad. No obstante, la respuesta a los malos momentos es lo que acaba definiendo a los grandes equipos.

Además, será difícil que no haya una nueva oportunidad de medirse al Valencia Basket, una rivalidad que se está convirtiendo en clásica y que se ha igualado por completo esta temporada. El Casademont se llevó la Supercopa y se ganó seguir en la Euroliga pero el Valencia se ha llevado estas semifinales de Copa y esta tarde tendrá la oportunidad de buscar su segundo título de la competición. Era el sexto enfrentamiento oficial entre ambos conjuntos y la segunda victoria valenciana.

La pelota casi siempre pone a cada uno en su sitio. Esta vez cayó del lado del Valencia Basket. El equipo de Rubén Burgos fue mejor prácticamente de principio a fin, así que no hay otro camino que reconocerlo, felicitarles y seguir. Hoy tanto seguidores como equipo estarán decepcionados. Mañana tocará volver más fuertes.