Leite y Pueyo no bastan para una final: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Valencia Basket de la Copa de la Reina
Solo Gueye, además de la base francesa y la balear, aprueban en la derrota aragonesa en semifinales
Leite | 7 |
Entregada. No tuvo un buen día en el tiro, pero entendió la importancia del partido.
Mariona | 3 |
Escasa. Mal en ataque y en defensa Anderson la volvió loca. Hasta las mejores fallan.
Flores | 4 |
Intensa. Brindó su brega al equipo, pero no le lució en buenos números.
Pueyo | 7 |
Resiliente. Tampoco le perdió la cara al partido en ningún momento y se entregó.
Vorackova | 3 |
Perdida. Se cargó de faltas, no fue tiradora ni impuso su altura. Muy floja.
Bankolé | 3 |
Escasa. No ofreció nada de su buen baloncesto. Totalmente superada.
Mawuli | 3 |
Testimonial. Quizá sorprendente, pero solo jugó cuatro minutos y sin puntos.
Fingall | 4 |
Fallona. Bien de dos, mal de tres. Tuvo varias al final para enganchar al Casademont, pero no tuvo acierto.
Hempe | 4 |
Dual. Combinó buenos puntos con una defensa mejorable. A ratos.
Gueye | 5 |
Valiosa. Cuando el equipo le buscó acabó encontrando premio. Buen partido en cuanto a lucha y entrega.
Hermosa | - |
Olvidada. Volvió a quedarse sin minutos en la rotación de Cantero.
Oma | - |
Ignorada. Tampoco saltó a la pista y no contó para el técnico.
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