Leite y Pueyo no bastan para una final: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-Valencia Basket de la Copa de la Reina

Leite | 7 |

Entregada. No tuvo un buen día en el tiro, pero entendió la importancia del partido.

Mariona | 3 |

Escasa. Mal en ataque y en defensa Anderson la volvió loca. Hasta las mejores fallan.

Flores | 4 |

Intensa. Brindó su brega al equipo, pero no le lució en buenos números.

Pueyo | 7 |

Resiliente. Tampoco le perdió la cara al partido en ningún momento y se entregó.

Vorackova | 3 |

Perdida. Se cargó de faltas, no fue tiradora ni impuso su altura. Muy floja.

Bankolé | 3 |

Escasa. No ofreció nada de su buen baloncesto. Totalmente superada.

Mawuli | 3 |

Testimonial. Quizá sorprendente, pero solo jugó cuatro minutos y sin puntos.

Fingall | 4 |

Fallona. Bien de dos, mal de tres. Tuvo varias al final para enganchar al Casademont, pero no tuvo acierto.

Hempe | 4 |

Dual. Combinó buenos puntos con una defensa mejorable. A ratos.

Gueye | 5 |

Valiosa. Cuando el equipo le buscó acabó encontrando premio. Buen partido en cuanto a lucha y entrega.

Hermosa | - |

Olvidada. Volvió a quedarse sin minutos en la rotación de Cantero.

Oma | - |

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Ignorada. Tampoco saltó a la pista y no contó para el técnico.