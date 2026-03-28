La 'Marea Roja' arrasa en Tarragona en número y ruido: "Es un fin de semana idílico y hay que traerse la Copa de la Reina a casa"

Son legión, los más numerosos, los más ruidosos y los que más se hacen notar sin ninguna duda. A escasas horas de las semifinales de la Copa de la Reina, la afición del Casademont Zaragoza ha invadido Tarragona y llenado una 'Fan zone' colonizada de camisetas y bufandas rojas.

'Colgados del Aro', el programa de baloncesto de Iturriaga, Pablo Lolaso, Toñín Llorente y Leslie Knight, estuvo animando en el escenario, hablando con las aficiones, haciendo regalos y echándose fotos con los seguidores y pidieron a cada una de las hinchadas que gritase al mencionar a su equipo. No hubo color. Bueno, sí, el rojo del Casademont. Mayoría aplastante y abrumadora.

Y la afición del Casademont está convencida de que se va a ganar la Copa de la Reina. "Si estamos aquí es porque creemos que ganamos seguro. Aunque Valencia es el más difícil ya les hemos ganado otras veces", afirma Marcel Escarré. Sus amigos coinciden: "Es un fin de semana idílico, con sol, buen tiempo y hay que llevársela para casa", recalca Carlos del Barrio, aunque puntualiza que "no hay que subestimar a ningún rival porque todos son fuertes a un partido". "Hay que ganar primero a Valencia, que no será fácil porque también ha hecho incorporaciones, y ya lo que venga", avisa un cauto Eloy Rodellar.

Eloy, Carlos y Marcel, en la 'Fan Zone' de la Copa de la Reina. / Miguel Ángel Gracia

Más allá de la competición, lo más bonito de la Copa de la Reina es el gran ambiente reinante entre todas las aficiones, una delicia para los amantes del baloncesto y una comunión constante entre el buen rollo. Tiendas de los equipos, como del Casademont, canastas, concursos de triples, food trucks, parque de bolas y música de verbena para ir abriendo de boca de cara al plato fuerte, que es el baloncesto. "El ambiente lo vivimos con una cerveza en la mano. Está bien ver tanta gente y que se promueva el baloncesto femenino, aunque suene a cliché", apunta Javier Sierra.

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Javier y Alba, con el resto de su grupo en Tarragona. / Miguel Ángel Gracia

Y en cuando a las opciones de victoria del Casademont también confía, pero con cautela. "No hay que adelantar acontecimientos, pero esperamos ganar tocando un poco de madera", incide. Por su parte, Alba Lagunas reconoce que "estamos ya un poco cansadas de jugar contra el Valencia, porque han sido un montón de veces ya, pero con muchas ganas del partidazo".