La previa del Casademont Zaragoza-Valencia Basket de la Copa de la Reina: ¡Otra vez tú!

Para ganar una Copa de la Reina, lo más habitual es que tengas que ganar a los mejores equipos de la competición y ese es el reto que le espera al Casademont Zaragoza tras estrenarse con buen pie en el torneo con la victoria ante el IDK en cuartos. El Valencia Basket espera esta tarde (17.30) en semifinales en un partido que se ha convertido por derecho propio, por el nivel de ambos equipos y por las veces que se ha repetido este enfrentamiento, en el nuevo clásico del baloncesto femenino español.

Pasará lo que tenga que pasar en Tarragona en un duelo de pronóstico incierto, pero lo que no podrán decir ni Carlos Cantero ni Rubén Burgos a la conclusión del encuentro es que el rival les ha sorprendido demasiado. Porque otra cosa no, pero conocerse se conocen de sobras ambos equipos. Tanto que será difícil, aunque lo intentarán, para los dos entrenadores encontrar nuevas maneras de hacerle daño al rival.

Igual que se conocen los técnicos, lo hacen las jugadoras. Y es que sobre la pista de la ciudad catalana se verán las caras una constelación de estrellas que están cansadas de batallar entre ellas. Pero la de hoy será especial, porque la Copa se juega solo una vez al año y los dos equipos se han plantado en Tarragona con la intención de levantar el trofeo. Por tanto, que salten chispas está más que garantizado.

La vuelta a la tortilla

En la guerra particular entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, ahora la tendencia favorece a las aragonesas. Porque las de Cantero han conseguido darle la vuelta a una rivalidad que, hace unos años, casi no podía ni considerarse como tal. Y es que las taronjas ganaran (y arrasaran) a las zaragozanas era la tónica habitual. Pero el crecimiento del club ha hecho que esa distancia se haya recortado y que sea ahora el Casademont el que acumule más victorias en los últimos tiempos. De hecho, domina el balance esta temporada con cuatro victorias y solo una derrota. Es por eso que, aunque por un margen ajustadísimo, pueda partir como ligero favorito.

Pero, por el otro lado, las valencianas llegarán con ganas de revancha y con el deseo de volver a imponer su ley y demostrar que las aragonesas no están todavía preparadas para ocupar su trono en lo más alto del baloncesto nacional. Alicientes no le van a faltar a un partido en el que, dada la tremenda igualdad que se espera, las actuaciones individuales pueden decantar la balanza.

En el lado del Casademont, Mariona Ortiz aparece como la líder indiscutible de un equipo que tiene tanta calidad y tantas variables que cualquiera puede amargarle el día a las chés. Carla Leite, Helena Pueyo, Vorackova, Gueye o sus exjugadoras Fingall y Hempe. El Valencia se tendrá que emplear a fondo en defensa para frenar el poderío maño.

Fiebich

Lo mismo tendrán que hacer las de Cantero. La actuación de Leo Fiebich en semifinales es un serio aviso de lo que puede hacer la alero. Aunque el Casademont sabe de sobras de lo que es capaz la alemana. Pero es que la puntería de Leti Romero o el superlativo juego interior del Valencia con Awa Fam y Raquel Carrera como máximas exponentes también pueden desequilibrar la semifinal. Además, Hillsman, que brilló ante el Ensino, es un factor nuevo del que deberá estar pendiente la defensa de las aragonesas.

En definitiva, las taronjas son un equipo llamado a ganar todo que, eso sí, no está pasando su mejor momento. Por eso, y porque los últimos precedentes ya han dejado claro que el Casademont ya no es menos que nadie, el Valencia Basket ha dejado de dar miedo. Eso sí, de ahí a menospreciarlo va un trecho. Seguro que no caen en ese error las zaragozanas, que afrontan hoy el segundo paso en el camino hacia el título. Ojalá haya un tercero.