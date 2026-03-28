La previa del La Laguna Tenerife-Casademont Zaragoza: un clásico como prueba de fuego

El Casademont Zaragoza regresa a la Liga ACB con un partido tan clásico como complicado. El conjunto de Joan Plaza visita el Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife (13.00 horas), donde intentará desactivar a uno de los conjuntos más sólidos y clásicos de la competición. No lo tendrá nada sencillo el Casademont Zaragoza, que llega tras romper su mala racha con un triunfo vital ante el Burgos y todavía con mucho trabajo por delante para abandonar la zona de peligro en la clasificación.

El Casademont intenta aferrarse con uñas y dientes a la supervivencia y el Tenerife, al playoff, puestos que cierra con la octava posición que ocupa. Llega el equipo de Joan Plaza reforzado tras su triunfo pero con la duda de Isaiah Washington, el hombre de los siete triples frente al Burgos, que no ha podido entrenarse durante la semana por un virus estomacal que le provocó debilidad física y fiebre. Más reforzado aún llega el Tenerife de Txus Vidorreta, que acaba de ganar a dos de los grandes de la competición, el Valencia y el Unicaja, la última jornada ya con la contribución de su último fichaje, Patty Mills, que debutará hoy en casa.

Los 24 puntos del australiano fueron clave para asaltar el Carpena y suponen más madera para un equipo muy peculiar en la ACB. Pocos clubs han conseguido mantener una base tan sólida durante tantos años y que siga funcionando. El Tenerife ha apostado por jugadores veteranos que juegan con la experiencia de los cuarenta años y la frescura de los veinte que ya no van a irse a ningún sitio y continúan ofreciendo un rendimiento excelso. La pareja Huertas-Shermadini son como la Coca-Cola, la fórmula de siempre con el éxito de siempre. Pero a ellos se añaden Fitipaldo, Doornekamp, Sastre, Abromaitis, Guerra, jugadores a los que ya no se imagina nadie fuera de la isla, a los que se conoce a la perfección pero que siguen ejecutando su juego con la misma eficacia de la primera vez.

Ese es el secreto a voces del Tenerife de Txus Vidorreta y lo que hace tan difícil superarles. Ese será el reto del Casademont Zaragoza, que se encuentra todavía en una situación delicada y no puede elegir en qué partidos competir y cuáles no. Debe buscar la victoria en todos, con independencia del rival, porque no le sobran triunfos para estar tranquilo en la clasificación. Ganar al Burgos fue un alivio enorme y un golpe a un rival directo, pero el conjunto aragonés debe remar mucho todavía para llegar a la orilla de la salvación.

Son muchos los frentes abiertos para Joan Plaza, que debe trabajar sobre todo en la concienciación del grupo de la importancia de lo que hay en juego. A partir de ahí, el Casademont tendrá que intentar minimizar errores, evitar las pérdidas que tanto le han lastrado hasta ahora y encontrar vías fáciles de anotación. En las últimas semanas el conjunto aragonés está mejorando su tiro de tres y ahora tiene mejores especialistas para ello, si bien su mejor jugador en esa faceta, Washington, llega entre algodones y en seria duda.

Será también un buen choque para comprobar hasta qué punto el triunfo ante el Burgos le ha servido al conjunto aragonés para liberarse de pesada mochila que arrastraba y empezar a mostrar otra cara que le permita estar más cerca de ganar más partidos. No lo tendrá fácil porque el Tenerife falla muy poco en casa. De hecho solo ha perdido tres partidos, dos por un punto (70-71 en ambos casos) frente al Real Madrid y el Gran Canaria y el otro en la sorpresa del Hiopos Lleida (87-94). Por su parte, el Casademont ha logrado tres de sus siete victorias lejos de la capital aragonesa, en Burgos, en Granada y en Lérida. Esta fue la última el pasado 4 de enero. Desde entonces no había vuelto a ganar en la Liga Endesa, hasta que hace siete días superó al Burgos con la esperanza de marcar un punto de inflexión.