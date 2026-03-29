Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Ha ganado el mejor, el que se lo ha merecido"

Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza, fue claro al decir que La Laguna Tenerife fue mejor hoy que su equipo y destacó que “ha ganado el mejor, el que se lo ha merecido y no hay que discutir sobre ello”.

Se lamentó del mal partido que realizó su equipo y comentó: “Lo único que podemos hacer tras el partido s hacer una lectura de lo que depende de nosotros y la puesta en escena nuestra no ha sido buena y cuando eso sucede es debido a un punto de ansiedad o que no he explicado bien la intención”.

Joan Plaza dejó claro que su equipo se enfrentaba hoy a un rival “de mucho talento” pero destacó que no pueden "hacer regalos”. “Ha habido una mala disciplina en el rebote, tanto ofensivo como defensivo,defensivamente hemos estado muy blandos y no hemos compartido el balón suficientemente”, dijo Joan Plaza quien añadió que “la única noticia positiva" es que han "perdido menos balones”.

Habló del Tenerife y de la calidad que está demostrando y comentó que “es un equipo que ha ido cogiendo empaque”. “Podíamos pensar que el fichaje de Mills ha sido clave, pero realmente ha sido la cerecita que adorna el pastel de un equipo que está bien coordinado, bien dirigido desde los despachos hasta los banquillos pasando por los jugadores y que auguro que puede alcanzar cotas mayores de las que tenían pensado a principio de temporada.