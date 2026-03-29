Patty Mills ha debido alucinar con el Casademont Zaragoza: las notas del Tenerife-Casademont Zaragoza

Dubljevic | 1 |

Sufridor. Está lejos de ser una versión aceptable de sí mismo, pero al menos lo intenta.

Spissu | 0 |

Desubicado. El italiano es una sombra del base que hemos visto en Zaragoza.

Wright-Foreman | 1 |

Desconectado. El máximo anotador. A chispazos. Juega para sí mismo.

Washington | 1 |

Triplista. Parecido a Foreman. Hay que poner la calidad al servicio del equipo.

Joaquín | 0 |

Triste. Qué mal tiene que estar el equipo para que se le vea sin energía al uruguayo.

Yusta | 0 |

Perdido. Ha perdido el aura. Y también minutos en pista. Hay que recuperarle.

Stephens | 0 |

Flojo. Si era un especialista defensivo, en el Casademont no lo está demostrando.

González | 1 |

Potable. De lo mejor del equipo en Tenerife. Buena primera parte.

Robinson | 0 |

Suplente. No se entendió su ausencia en el quinteto. Cumplió sin grandes alardes.

Jaime | 0 |

Recurso. Jugó mucho y no lo hizo del todo mal, pero tampoco aportó demasiado.

Traoré | - |

Canterano. Salió en los dos últimos minutos cuando tampoco había necesidad.

Koumadje | - |

Olvidado. Cero minutos para el gigante africano. El mensaje de Plaza es claro.