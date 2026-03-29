Casademont Zaragoza
Patty Mills ha debido alucinar con el Casademont Zaragoza: las notas del Tenerife-Casademont Zaragoza
Suspenso generalizado del equipo aragonés en el que un día más cada uno hizo la guerra por su cuenta
Dubljevic | 1 |
Sufridor. Está lejos de ser una versión aceptable de sí mismo, pero al menos lo intenta.
Spissu | 0 |
Desubicado. El italiano es una sombra del base que hemos visto en Zaragoza.
Wright-Foreman | 1 |
Desconectado. El máximo anotador. A chispazos. Juega para sí mismo.
Washington | 1 |
Triplista. Parecido a Foreman. Hay que poner la calidad al servicio del equipo.
Joaquín | 0 |
Triste. Qué mal tiene que estar el equipo para que se le vea sin energía al uruguayo.
Yusta | 0 |
Perdido. Ha perdido el aura. Y también minutos en pista. Hay que recuperarle.
Stephens | 0 |
Flojo. Si era un especialista defensivo, en el Casademont no lo está demostrando.
González | 1 |
Potable. De lo mejor del equipo en Tenerife. Buena primera parte.
Robinson | 0 |
Suplente. No se entendió su ausencia en el quinteto. Cumplió sin grandes alardes.
Jaime | 0 |
Recurso. Jugó mucho y no lo hizo del todo mal, pero tampoco aportó demasiado.
Traoré | - |
Canterano. Salió en los dos últimos minutos cuando tampoco había necesidad.
Koumadje | - |
Olvidado. Cero minutos para el gigante africano. El mensaje de Plaza es claro.
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