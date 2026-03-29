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Casademont Zaragoza

Patty Mills ha debido alucinar con el Casademont Zaragoza: las notas del Tenerife-Casademont Zaragoza

Suspenso generalizado del equipo aragonés en el que un día más cada uno hizo la guerra por su cuenta

Dubjlevic, intentando anotar en el duelo ante el Tenerife

Dubjlevic, intentando anotar en el duelo ante el Tenerife / Emilio Cobos

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Dubljevic | 1 |

Sufridor. Está lejos de ser una versión aceptable de sí mismo, pero al menos lo intenta.

Spissu | 0 |

Desubicado. El italiano es una sombra del base que hemos visto en Zaragoza.

Wright-Foreman | 1 |

Desconectado. El máximo anotador. A chispazos. Juega para sí mismo.

Washington | 1 |

Triplista. Parecido a Foreman. Hay que poner la calidad al servicio del equipo.

Joaquín | 0 |

Triste. Qué mal tiene que estar el equipo para que se le vea sin energía al uruguayo.

Yusta | 0 |

Perdido. Ha perdido el aura. Y también minutos en pista. Hay que recuperarle.

Stephens | 0 |

Flojo. Si era un especialista defensivo, en el Casademont no lo está demostrando.

González | 1 |

Potable. De lo mejor del equipo en Tenerife. Buena primera parte.

Robinson | 0 |

Suplente. No se entendió su ausencia en el quinteto. Cumplió sin grandes alardes.

Jaime | 0 |

Recurso. Jugó mucho y no lo hizo del todo mal, pero tampoco aportó demasiado.

Traoré | - |

Canterano. Salió en los dos últimos minutos cuando tampoco había necesidad.

Koumadje | - |

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Olvidado. Cero minutos para el gigante africano. El mensaje de Plaza es claro.

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