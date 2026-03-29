El Tenerife-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido en las islas

Tras romper la racha de ocho derrotas consecutivas y conseguir un triunfo vital ante el San Pablo Burgos, el Casademont Zaragoza de Joan Plaza vuelve este domingo a la acción. Los aragoneses afrontan un complicadísimo duelo en las Islas Canarias ante el Tenerife en un choque en el que una victoria significaría un paso de gigante en su camino hacia la salvación en la ACB. Muchas ganas de ver, aunque sea con el rival, a Patty Mills en España. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo entre aragonesas y canarios:

Canasta de Robinson y tiempo muerto local con 24-15

Triple Washington. 24-13

Triple Marcelinho. 24-10. 2 minutos de primer cuarto

Lamentable salida del Casademont al partido

Triple de Foreman. 19-8

De nada ha servido el tiempo muerto. Shermadini haciendo lo que quiere. 17-5

Lo para Plaza. 13-5 de salida que enfada al catalán

Foreman saca del letargo al Casademont. 11-5

Triple de Scrubb- PArcial 9-0