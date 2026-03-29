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Casademont Zaragoza

El Tenerife-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido en las islas

Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo del equipo aragonés en su camino hacia la salvación en la ACB

DJ Stephens, agachado durante el duelo de la primera vuelta ante el Tenerife

DJ Stephens, agachado durante el duelo de la primera vuelta ante el Tenerife / JAIME GALINDO

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Tras romper la racha de ocho derrotas consecutivas y conseguir un triunfo vital ante el San Pablo Burgos, el Casademont Zaragoza de Joan Plaza vuelve este domingo a la acción. Los aragoneses afrontan un complicadísimo duelo en las Islas Canarias ante el Tenerife en un choque en el que una victoria significaría un paso de gigante en su camino hacia la salvación en la ACB. Muchas ganas de ver, aunque sea con el rival, a Patty Mills en España. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo entre aragonesas y canarios:

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