El Baskonia busca el lleno de su pabellón ante el Casademont Zaragoza

La visita del Casademont Zaragoza al Buesa Arena no será nada fácil. Porque, además de la diferencia en el momento en el que llegan ambos equipos, el duelo llegará acompañado de un intento claro de Baskonia por tener el mejor ambiente posible en las gradas. El club vitoriano ha lanzado una promoción especial de entradas para el partido de este miércoles, con precios reducidos en varias zonas del pabellón, con la intención de presentar una mejor entrada ante el conjunto aragonés.

El encuentro, aplazado en su día y recolocado ahora en Semana Santa, se disputará el miércoles y para verlo, la entidad azulgrana ofrece dos entradas en el cuarto anillo por 12 euros, dos en el nivel 3 por 15 y dos más en los anillos inferiores por 24 en el Buesa Arena.

Necesitará elevar enormemente el Casademont sus prestaciones para tratar de competir en una cancha que todo parece indicar que presentará un gran aspecto y que no se le da especialmente bien la equipo aragonés. Un reto mayúsculo para un equipo que llegará al duelo repleto de dudas y con el agua al cuello.