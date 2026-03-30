La carta de Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza, a su yo de 13 años: "Cree en ti aunque tu voz tiemble"

Tras la decepción que fue la temprana eliminación del Casademont Zaragoza en la Copa de la Reina, Mariona Ortiz ha abierto su corazón y ha publicado una carta en sus redes sociales en la que le habla a su yo de 13 años. A pesar de que las cosas no salieron como le hubiera gustado a la catalana, la capitana del equipo aragonés ha querido compartir un escrito que, como ella misma reconoce, se enmarca en un proyecto para "evitar el abandono del baloncesto en edades tempranas".

"No tienes que ser perfecta para valer. No tienes que ser perfecta para que te quieran. Sé que cada error que cometes lo sientes como una prueba de que no eres suficiente. Sé que a veces sientes que vas un paso por detrás, que no brillas tanto como otros, que deberías ser distinta. Pero déjame contarte un secreto que solo entenderás con el tiempo: compararte solo te roba la paz. Intentar convertirte en lo que otros esperan de ti solo te alejará de quien realmente eres", se dice Mariona a sí misma.

"Esa cabezonería tuya de querer ser mejor persona y mejor jugadora que el día anterior. Intentar convertirte en lo que otros esperan de ti solo te alejará de quien realmente eres. Estás en tu propio camino. Y eso está bien", son algunas de las frases más destacadas del escrito de la base.

La duda

"Habrá muchos momentos de duda. Más de los que imaginas. Pero recuerda esto: la confianza no aparece de golpe, se construye cada vez que decides intentarlo una vez más, incluso con miedo. Cree en ti aunque tu voz tiemble. Cree en ti aunque no tengas todas las respuestas. Cree en ti especialmente cuando sientas que no puedes más", dice la emotiva carta.

Mariona se despide de si misma con un sincero mensaje: "Y, por favor, no dejes nunca de intentar ser una buena persona. No porque el mundo sea siempre justo, ni porque todos lo merezcan, sino porque esa es tu esencia".