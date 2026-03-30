Santi Yusta, Joan Plaza, el egoísmo y un cambio de roles en el Casademont Zaragoza

La temporada del Casademont Zaragoza ha transcurrido y avanzado tan rematadamente mal que se hace complicado sacar algún aspecto positivo o algún buen rendimiento individual en medio del desastre colectivo. Sin embargo, si el conjunto aragonés no está ya hundido en el pozo es porque algunos jugadores han estado tirando del carro y han sido decisivos en las pocas victorias que ha sumado el equipo.

Los jugadores que más han sostenido al Casademont son Devin Robinson, Santi Yusta y Joaquín Rodríguez. Un trío que había sido lo más cercano a un seguro de vida que habían tenido los aragoneses, pero desde la llegada de Joan Plaza al banquillo sumada a los fichajes de Washington y Wright Foreman han provocado un cambio de roles y en la rotación que, por el momento, no está beneficiando al Casademont.

Especialmente sangrantes son los casos de los jugadores exteriores. Santi Yusta fue el líder y el alma de los zaragozanos durante la primera vuelta de la competición. De hecho, durante buena parte del curso, el capitán fue el jugador más valorado de toda la competición. Ahí es nada. Pero da la sensación que a Plaza hay algo en el madrileño que no le acaba de convencer. En una entrevista para este diario, el técnico hablaba en estos términos de Yusta. “Cualquier forma de egoísmo, si se entiende así, se deja a un lado por el equipo. Y no tengo a Santi como alguien egoísta”, decía Plaza en lo que parecía una indirecta al capitán para que pusiera su calidad al servicio del Casademont.

Datos

Pero, desde el primer encuentro ante el Andorra, el protagonismo de Yusta ha ido cayendo, así como sus minutos en pista y, por consecuencia, sus números. Cierto es que con dos jugadores como Wright-Foreman y Washington, que acaparan mucho el balón y asumen muchos tiros, podría esperarse algo así ya que por momentos el madrileño ha sido casi el único faro en ataque del Casademont en ataque, pero que claramente el capitán haya pasado a un segundo plano es claramente sorprendente.

Porque no son solo sensaciones, las estadísticas también lo demuestran. Aunque los cuatro partidos que lleva Plaza en Zaragoza son quizá todavía pocos para establecer un patrón definido, sí que se pueden sacar conclusiones. Con el técnico catalán, Santi Yusta anota menos, coge menos rebotes y da menos asistencias, lo que, lógicamente, ha provocado que su impacto disminuya y su valoración caiga en picado (de 18. 3 créditos antes de la llegada del nuevo entrenador a 12,5 en estos cuatro choques).

Algo muy similar a lo del capitán está pasando con Joaquín Rodríguez. Con Plaza valora prácticamente la mitad (de 9,3 a 5). El uruguayo comenzó la temporada como un tiro y se hizo imprescindible a pesar de que en verano no tenía un puesto garantizado en la plantilla. Pero ahora su situación parece haber cambiado. Su partido en Tenerife, en el que se le vio sin confianza y sin fortuna (-4 de valoración) en los poco más de nueve minutos que jugó, es una clara muestra de ello. Ahora hay que repartir más minutos en el juego exterior y Joaquín parece el gran damnificado.

Decisiones de entrenador que el tiempo dirá si son acertadas. Por el momento, en el galimatías que es el Casademont Zaragoza, Plaza no ha encontrado la fórmula secreta y no está aprovechando ingredientes que habían demostrado que, mejor o peor, funcionaban. Tiempo tiene, pero no mucho. Además, viendo el estado del equipo, esta semana con los duelos ante el Baskonia y el Barcelona no parece que vaya a tranquilizar las cosas.